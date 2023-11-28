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2023-11-28

2024生肖運程Part 3！龍年十二生肖運程：鼠、牛、虎、兔！肖牛遇貴人利事業！肖虎有一件事要小心！肖兔剋太歲會遇到甚麼？邊個生肖易惹官非凡事要忍？邊個要留意血壓、腰骨？

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　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題！2024年龍年將至，相信大家都十分關心自己龍年的運勢！蔣博士今次剖析十二生肖的龍年整體運程，今集會講最後四個生肖：鼠、牛、虎、兔！肖鼠的人今年特別易惹是非，想化解就要忍！肖牛在龍年則會遇上貴人，可以有助事業發展，是今年比較吉利的生肖。肖兔在龍年剋太歲，會遇到甚麼問題阻滯？肖虎有一件事要特別小心！鼠、牛、虎、兔年出生的人，今年財運和健康運如何？邊個生肖需要留意血壓和腰骨痛的問題？即睇自己生肖龍年運程！

 

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。


 

 

 

 

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