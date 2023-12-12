2023-12-12
九宮飛星2024｜龍年家居風水佈局方位懶人包！東南「犯太歲」！病位、三煞位喺邊？點化解？旺位擺錯「動水」隨時令家庭破碎！即睇各方位放甚麼趨吉避凶
由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題！離農曆新年尚餘兩個月，蔣博士早前率先為大家剖析龍年十二生肖的整體運程，今集則把焦點放在九宮飛星上，方便大家找出家中吉凶方位，再變化家居的風水佈局來趨吉避凶！龍年「二黑病符星」飛臨東南面，帶來疾病和禍害，加上「太歲星」落在同一方位，若附近有地盤動土更會犯太歲，該擺放／做甚麼化解避煞？「三煞位」又落在哪個方位？東面有旺星到位，擺「動水」可催旺運勢，不過「動水」擺設也有竅妙，一不小心隨時影響家庭關係！即聽蔣匡文拆解！
（圖片由蔣匡文提供）
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＊玄學非精密科學，內容只供參考。
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