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2024-02-20

2024龍年甲辰年春牛圖解讀！芒神著鞋代表天氣OO！樓市地產有望恢復？通脹物價高！市場現金流、借貸狀況怎樣？搵工請人難？同場加映：龍仔龍女特質！有望做首富？

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　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題！古人用《通勝》的「春牛圖」、《地母經》預測來年天氣、農作物及經濟狀況，其實這些傳統智慧也能套用在現今社會。譬如龍年「芒神」站在「春牛」前方，代表立春早過過年；「芒神」著鞋其實也暗示了今年的天氣狀況！而《地母經》提及的桑葉價格，點解又跟通脹物價有關？龍年樓市地產又如何？即聽蔣匡文拆解！

 

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

 

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