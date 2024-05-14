佛誕多人食齋！食齋vs食素有何分別？甚麼是三淨肉？戒食祈願有無根據？戒牛肉戒海鮮對運氣、健康有無益處？OO的功德與放生相似

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由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題！佛誕將至，不少人會在當天食齋戒肉，像長洲太平清醮，島上有三日齋戒的傳統，期間大多餐廳、酒家亦不賣葷食。到底吃齋和吃素有甚麼分別？三淨肉又是甚麼？有些人會為患病親人戒食祈願，從術數角度，戒吃牛肉、海鮮對運氣、健康究竟有無益處？即聽蔣匡文解說！





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＊玄學非精密科學，內容只供參考。











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