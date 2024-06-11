風水趣聞：蔣匡文分享睇風水難忘經歷！放錯一盞燈遭受血光之災？富豪屋企犯「穿」易漏財！為龍脈為生仔屋企有泳池都要抽乾！女明星放棄維港海景終嫁入豪門？

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由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題！有人在新居入伙、想改善自身運程時，都會找玄學師傅登門看風水，蔣博士今次跟大家分享過往睇風水的難忘經歷，並公開幾個家居風水的常見禁忌。大門對窗的設計犯煞、難聚財，房內有「夾角窗」同樣犯風水禁忌，兩者可如何化解？風水擺設若放錯位，竟然有機會遇血光之災？即聽蔣匡文解說！

片中提到的個案和風水建議屬個別例子，如對風水玄學有疑問，請諮詢相熟玄學家或術數師。

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蔣匡文風水Q&A解答奇難雜症！如何增強財運、家運、催旺姻緣？家居風水要睇埋幾時入伙！觀音借庫可轉運？辦公室常見漏財佈局公開！身邊多小人因為屋企多OO！

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蔣匡文解答九運風水問題Q&A︰九運比八運艱難！九運股市樓市好唔好？美國科技股202X年有危機？港股、蟹貨點部署？樓市穩定炒樓難賺錢？住這地方難發達

＊玄學非精密科學，內容只供參考。







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