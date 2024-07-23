香港公屋風水（下）：哪些香港屋邨食正龍脈龍氣？彩虹邨出了哪些政經名人？華富邨只屬半吉半凶！點解蘇屋邨專出藝人？想發不要住XXX！3大好風水屋邨踏入九運犯「反吟」格局

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由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題！上回說到馬鞍山恆安邨、已拆卸的北角邨均是「風水屋邨」佼佼者，今次我們集中拆解同樣是人才輩出的蘇屋邨、彩虹邨及華富邨風水格局。公屋通常因「一四同宮」而催旺文昌，為何蘇屋邨專出藝人？華富邨只屬半吉半凶？踏入九運，北面有水、南面有山的地方將會大旺，究竟三條名邨在未來 20 年的地運如何？即聽蔣匡文解說！

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香港公屋風水（上）：港島公屋王人才輩出全靠「一四同宮」旺文昌！清拆起私樓風水會變？甚麼是龍砂水穴？地方風水要睇埋XX！馬鞍山只有這屋邨「食正」龍脈出紅星名人

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風水趣聞：蔣匡文分享睇風水難忘經歷！放錯一盞燈遭受血光之災？富豪屋企犯「穿」易漏財！為龍脈為生仔屋企有泳池都要抽乾！女明星放棄維港海景終嫁入豪門？

＊玄學非精密科學，內容只供參考。







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