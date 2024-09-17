中秋節邊個地方有月蝕？占星角度：不吉利！日蝕預示政權改變、月蝕小市民無錢！預測中秋月蝕股市或出問題？大家應該觀看日蝕、月蝕、流星雨？古人咁樣破解日蝕魔咒

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由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。正值中秋佳節，飯後賞月玩燈籠是指定動作；同在 9 月 17日，地球另一邊卻出現超級月亮及月偏食的天文奇景。從占星角度，為何月蝕、日蝕屬不吉利現象？日蝕預示政權改變、月蝕代表小市民無錢，這說法有甚麼根據？大家又應否出外觀看日蝕、月蝕、流星雨？即聽蔣匡文解說！

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。







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