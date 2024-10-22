人無善痣之說係真？脫墨可以改運？有錢人墨痣有咩共通點？墨痣宜圓、凸、美還要這一特徵！ BB有胎記因冇留意XX？古人紋身為巫術？

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由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。上回講到看相應該要看全相，看面之外還要看身，那麼如果一個人身上有胎記、墨痣、紋身會有影響嗎？原來從術數的角度來看，墨痣跟孕婦懷胎十月這個過程有關。古人雖說「面無善痣」，但亦有例外未必是壞事，如城中有錢人面上的墨痣都有一共通點！那麼墨痣最好是甚麼顏色及形狀？如墨痣生在不理想位置，脫墨痣有用嗎？近年紋身盛行，古代東方人的紋身，跟今日部分人為藝術、美觀或紀念性而紋身的原因大不同，而玄學面相怎麼看紋身這回事？即聽蔣匡文解說！

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。







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