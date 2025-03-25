從中環新地標The Henderson解構建築風水學︰圓型建築物和另一種建築物外型風水都唔好！樓層過高或低有何影響？教你租用辦公室風水小貼士

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由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。中環甲級商廈及銀行大廈林立，而每幢建築物設計都隱藏風水玄機！今集建築師及術數師蔣匡文博士，由中環新地標——恒基最新甲級商業項目The Henderson說起，解構建築風水學。究竟這座由著名建築師事務所 Zaha Hadid 設計，靈感來自洋紫荊的花蕾外型獨特的建築物風水好唔好？曲線設計於風水學上有何利與弊？坊間成日話中銀的風水唔好，蔣博士更分享個人獨到見解！

如果大家打算租用辦公室，蔣博士認為要留意兩類型建築物，但以一個形式租用就無問題，至於建築物樓層高低對風水有無影響？即聽蔣匡文博士詳細解說！

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。







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