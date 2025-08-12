失業點算好咩人啱創業？事業線深易一行做到老，線條斷續欠堅持實踐，面窄代表瓣數多？九運香港邊行當旺？

加入最愛專欄 收藏文章

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。近年香港經濟低迷，有很多連鎖店及老店關門大吉，不少人中年失業會考慮創業。究竟係咪每個人都適合創業呢？原來，我們大概可以從面形及掌相事業線的深淺及形態，知道一個人是否較有機會一行做到老，或從事自由職業。蔣博士表示如用紫微斗數來看，「機月同梁」的人是適宜打工多一點，八字裏面「天干透頂」則代表性格不受管束，喜歡自己打自己工。

創業需要毅力、恒心和決心，有心開展創業之門的你，不妨聽聽蔣博士講解九運下香港大環境及趨勢，究竟咩行業當旺及注意提醒，為你指點迷津。然而好多打工仔未失業驚失業，蔣博士勉勵大家「逆水行舟，不進則退」，必須自強不息充實自己增值，建議可根據年初提供的九宮飛星圖旺位催旺自己。北上發展又如何呢？蔣博士認為九運之下深圳的風水比香港好，年輕人可考慮於大灣區發展，明言九運香港未必會發財，但是會出人才，香港年輕人是很有希望的！即聽蔣匡文博士詳細解說！

＊玄學非精密科學，內容只供參考。







