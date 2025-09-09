十個光頭九個富？染髮顏色跟五行可改運？頭髮軟硬同性格有關？防脫髮小貼士分享

加入最愛專欄 收藏文章

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。你有三千煩惱絲的問題嗎？今集我們就探討一下頭髮與術數的關係，原來《易經》裡「賁」卦與頭髮有關，想知道更多必聽蔣博士同大家講古知多啲。網上流傳︰染髮顏色跟自身五行屬性來染可增強運氣，蔣博士認為沒有根據，更認為染金髮及黃髮不好，但如果想將白髮染黑，或跟上潮流染一頭銀髮又是否可取？頭髮顏色之外，髮質軟硬亦反映一個人性格，俗語「鬈髦勾鼻趕回頭」究竟代表咩？

有頭髮煩，無頭髮更加煩！很多男士關心髮量，不惜大灑金錢進行護髮及生髮療程，但經常聽說「十個光頭九個富」，玄學術數角度是否真的？要有錢又有頭髮，難道不可兩者兼得？蔣博士的答案可以叫大家安心，「十個光頭九個富」之說現時未必合時宜，逐一為你分析原因。中醫說髮為血之源，血氣旺，頭髮盛。當然部分脫髮原因源於天生遺傳，但後天亦有影響，蔣博士提供注意飲食以及每日勤常小習慣，教大家有機會減少脫髮的機會！即聽蔣匡文博士詳細解說！

