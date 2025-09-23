中秋節拜月易脫單？增加姻緣運小貼士+千里姻緣一線牽故事分享，天赦日遇上中秋節可轉運？

加入最愛專欄 收藏文章

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。根據政府統計處最新人口調查顯示，2024年年底女性人口數目約為409.6萬人，男性人口數目為約340.45萬人，女性比男性多約70萬人，約126萬適婚男女從未結婚，要搵到真命天子唔容易！各位想脫單的女性機會嚟啦，古代女子會趁七夕或中秋節拜月，祈求好姻緣。今集蔣博士話你知嚟緊中秋節打算拜月的話有咩禁忌，或求紅線時要注意甚麼。想要好姻緣總不能齋等天意，亦要主動出擊，蔣博士分享三個增加姻緣運小貼士，話唔定小小的改變令你早日蜜運成功！

中秋節古有嫦娥奔月的相傳故事，今集有蔣博士分享身邊朋友千里姻緣一線牽的浪漫故事，簡直有如幾米《向左走向右走》的插畫故事情節，緣份好奇妙！

除此之外，原來今年中秋節遇上天赦日，相傳如果你有甚麼麻煩及疑難，那天做一些工夫可以赦免罪，係咪咁神奇靈驗？即聽蔣匡文博士詳細解說！

