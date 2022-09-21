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9月23日是秋分日，亦等同太陽進入天秤座的日子。在占星的曆法中，這是秋天的來臨，亦會以此時起一個秋分圖，來看看這個秋季的特點、大環境的氛圍，有甚麼需要注意。

這次就談談秋分圖的某些重點，分析一下對職場、做生意有甚麼啟示。

太陽跟水星緊密的合相，而水星是在天秤座，逆行中。水星除了掌管我們很熟悉的交通、通訊、溝通之外，其實也是商業之神，一切的買賣交易也是跟他有關。

而這位商業之神，處於一個不太良好的狀態，亦意味著這一季的商業活動、做生意銷售的，也是有較多阻滯。

例如受到大環境、市場或政策上的限制，所以還是穩守為宜，不要太過冒進。

而如果要跟別人傾合作傾生意，都會比較反覆，需要多番往來，才能達成協議，甚至以為談好了，還是會有變卦出現，所以都要多花時間耐性，也要準備後備方案。

至於在交通、通訊系統方面，會有較多問題狀況出現，例如大塞車、公共交通工具出事故、通訊系統無故發生問題，都要注意。

至於在發展機會方面，太陽跟木星對分，而木星在白羊座逆行中。木星代表財富和機會，在白羊座的話，可說競爭是相當激烈，要相當努力的爭取才有成功的機會。例如一單生意有幾個人爭，或公司中的某個機會，要打低不同對手才能成為贏家。所以要提升自己的競爭力，稍為放鬆或實力不足的話，很容易失去機會或被淘汰。

而木星仍在逆行中，想要尋求更好的發展，還是要做定準備，當中的過程比較折騰，阻滯也較多。

不過，同時也可以留意一下，過往錯失了的機會，可以再度嘗試。

火星持續在雙子，總是帶來爭拗和紛爭，而在香港的秋分圖中，上升為天蠍，火星的能量更為被強調。所以在新聞報導，或那些突發事故專頁中，會看到更多關於「爭執」甚至「大打出手」有關的事件報導，例如兩個人在巴士上碰撞一下，變成了罵戰；排隊被人打尖，又會大罵一番之類。

《金都》劇照

當然，更重要的，就是交通、走動方面，會較易出意外。近月總是有不少意想不到的意外發生，由演唱會屏幕跌下、到工業天秤倒塌事故，再到大樹塌下。踏入秋天，這類的星象仍然存在，還是要加倍謹慎。

至於大眾的心情，則是由月亮在獅子座作代表。在各種阻滯、壓力之下，大家還是寄情於娛樂消閒活動，所以表演、演藝、娛樂活動之類，會有更多的需求，這類型的行業或有較多發展，算是生活中的一份調劑。







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