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說到天秤座，不少人第一個彈出來的形容詞，就是「猶豫不決」，沒甚麼決斷力，對於事業也沒甚麼上進心，比較懶懶閒，在職場上競爭力較弱。

那些很有主見、決斷力的人，像白羊座、獅子座，確然很有領袖風範，但這個世界不需要個個都那麼有野心。每個人都有自己的潛能，重要的是選擇對的路，自然有所發揮。

決斷力低，但分析力超強

天秤座以「猶豫不決」最廣為人知， 去食lunch如果有ABCDE餐，常被同事笑他會諗到大家食完了，還未決定到要吃甚麼。

為甚麼他那麼「猶豫」呢？因為天秤，作為一個「秤」，就會不停的去衡量各種情況，例如A餐好肥但好好食，B餐有一樣材料自己不喜歡，C餐健康但不喜歡個配菜……

他的左思右想，其實是在「分析」、「比較」，如果將這些能力放在工作上，他就會是最強的「分析師」！

天秤座是風象星座，屬於理性邏輯型，能夠將不同的資料、數據整理好，然後作分析、比較、衡量、規劃。

其實很多工作都需要這種分析力，無論是市場調查、股市分析、研究報告，差不多每個行業總需要這種做分析和報告的人材。

你叫天秤座作一個決定很不容易，但他是最好的幕後軍師，分析情況，告訴你不同的選擇，會帶來甚麼情況。

「人」的工作

《流星》劇照

天秤座的守護星是金星，是建立和維繫關係的能手，有良好的社交手腕，相當適合做「對人」的工作。

可以是前線的銷售員，或公司中的人事部，還有公關、要常常見客的工作。

現在很多工作都可以用科技、機械取代，但有些工作始終需要有「真人」提供人性化的服務。例如網購雖然很方便，但有些企業還是會有實體店，讓顧客多一些體驗。

這時候就特別需要天秤座助陣，對人有禮，亦能給顧客作介紹，甚至閒話家常打好關係。

天秤座為了維持自己「友善」、「好人」的形象，極少在客人面前黑面、發脾氣。有些人會覺得天秤有點虛偽，扮nice，但做這些前線、人事相關的工作，正正就是最佳人選。

不要看輕天秤座的理性和人際手腕，好幾位英國首相都是天秤座，戴卓爾夫人、文翠珊、卡梅倫，就算面對別人的挑戰、公眾壓力，起碼都可以擺出一副冷靜優雅的樣子去應付。

要學懂Say No

雖然天秤座讓人覺得他很nice，但太友善的時候，有些人就會不知分寸，利用天秤的良善，甚麼工作或責任都推給天秤，就是因為他們不懂得拒絕。

天秤總是很想維繫良好的人際關係，也會站在別人的角度去看事情，加上要保持「好人」的形象，別人提出要求時，當下又未能即時作出決定，往往就甚麼都答應、說好。到頭來，就會把很多工作責任攬上身，自己吃不消，甚至會後悔。

更壞的，就是有些人知道天秤好欺負，會盡情的利用。

要學習在適當時候，優雅地說不，這是高難度的功課，但也是維持天秤的「平衡」所必須的。







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