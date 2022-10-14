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最近有一則網絡熱話，就是剛畢業的職場新人，上班時拿著名牌手袋，本來這是個人喜好，但就被勸喻不要太招搖，以免上司不高興。其實職場新人是否應該拿名牌袋，沒有一定答案，因為最重要是看上司是甚麼人，有些會好介意，有些根本不會理會。

最緊要是搞清楚上司是甚麼星座，看看他有甚麼會介意，那就盡量避忌。

勿挑戰權威：白羊、天蠍、山羊

這三個星座很著重自己的地位、權威，遇上這類型的上司，最緊要就是必恭必敬，他說一你不要說二，他說甚麼是對，你就不要駁嘴。就算是因為你所做的而對他有幫助，也要把功勞歸於他。簡單來說，就是要懂得分尊卑，知道他是老大，就不要挑戰他的權威，凡事給他面子。套用日劇半澤直樹的金句 : 「下屬的功勞是上司的功績，上司的過錯是下屬的責任」，放在這類上司身上就最啱了。

《半澤直樹》劇照

勿說他愛將是非：巨蟹、雙魚、水瓶

這三個星座對人都相當友善，就算是你剛上班的小薯仔，對著他們也不會覺得害怕。但正正就是他們重視身邊的人，對於那些一直在他身邊、知他脾性、合作慣的下屬，都會當他們是自己人。如果你想搏上位而踩低他們，又或一不小心得罪了他的愛將，一樣冇運行。所以第一件事是了解清楚誰是他的身邊紅人、愛將，千萬不要直接或簡接的得罪他們。

勿扮friend懶醒：雙子 、人馬、處女

這類型的上司聰明、處事靈活，特別是雙子和人馬，更是會跟大家打成一片，處女座雖然看似嚴肅，但也不會擺架子。不過這不代表你真的可以當他們是平起平坐的同事，他們不擺款，但你不可以跟他們扮friend，以為下班時間就可以搭下膊頭; 更不要在他們面前擺出一副「我好醒」的樣子。他們最討厭就是懶醒、自吹自擂的人，他們不要下屬比自己更醒更聰明，就算你多醒目，在他們面前也要保持謙虛。

勿太花枝招展：金牛 、天秤、獅子

這幾位確是最貪靚，重視打扮，所以也著重下屬是否穿得四四正正，記住是要得體、端莊，而不是要你花枝招展。對於網絡熱話所說的「不要拿名牌手袋上班」，對於這類上司就真的要避忌，你要整齊得體，但重點是「不要靚過佢」。最好在上班初期，穿得低調一點，先觀察一下他們的打扮，原則就是不要穿得靚過他，衣著用品也不要貴過他的。







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