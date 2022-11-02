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要寫這個星座走對路系列，就是因為看到不少朋友，不是自己沒有能力，而是行錯路，選擇了一些不適合自己的工作，不單做得麻麻地，更以為自己能力不足，直接影響自信。

其實只要了解到自己的性格和能力，選擇合適自己的事業方向，會更為得心應手。看過不少成功的例子，在他們自身努力之外，最重要就是走對方向，按著自己的星盤潛能、機會去發揮，事半功倍。\而今次要談的天蠍座，是最容易被人誤解的「同事」：成日黑口黑面，又怕得罪他，記仇記一世。但是天蠍自己又覺得「就算你係客，我都沒必要對住你笑」，於是大家都辛苦。這次就看看天蠍要走怎樣的路：

（《暴風眼》劇照）

幕後玩家 不要笑臉迎人

天蠍座給人神秘、深沉的感覺，害怕高調、討厭要經常硬擠笑容扮nice。但天蠍座其實工作能力很強，只是要躲在後面，不想別人「常常看見他」。所以天蠍首先不要選那些要站在前線、見客、對人的工作，除非那是一些專業服務，容許以一種正經抽離的態度對人，否則一般的客服、銷售，要笑臉迎人的，都不太適合。辛苦了天蠍自己，客人亦覺得他黑面，說話又「掘」，並非「待客之道」。

反而做一些幕後的工作，例如在背後做策劃、後勤、自己獨自做研究、分析之類，天蠍會做得舒服，亦能表現自己實力。

承認自己的權力慾

說到「權力慾」、「野心」，有些人會好抗拒，覺得是負面的東西，但其實每個星座都有自己的特性和追求，天蠍座不如坦白承認，自己是有野心、對權力有渴望，將之變成一種推動力，讓自己在工作更為落力和投入。而所謂的「權力」，其實就是「可以話事」、「事情掌握在手中」，所以天蠍的路，是要向管理層進發，就算是從低做起，也要選一些可以通往「管理層」路徑的工作。

危機管理

天蠍座在人生當中，常常遇到危機，所做的事情、自己的物品總是遭到破壞，然後又要重頭來過。有些人覺得像是「黑氣石」，但天蠍座自己可能習慣了，不覺得是甚麼一回事，反而成就了處理危機的能力。現在不少行業、工作，也是幫人處理危機的，例如有些公司出現「公關災難」，需要人幫手執手尾；不少財務機構需要人做「風險管理」，又或保險、醫護之類的行業更是直接幫人「處理人生危機」。天蠍不怕面對困難和黑暗，反而這些是可以成為專家的地方。







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