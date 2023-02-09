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水瓶座被視為離經叛道、古靈精怪、我行我素，這樣的性格，很容易讓其他人投以奇怪的眼光，他自己又如何選擇適合自己的職業，讓自己有所發揮？今次就談談水瓶座。

發揮創意 與別不同

水瓶座看事情，總是與別不同，眼光和思考方向跟常人不一樣。一般人的思考邏輯，就是ABCDE，但水瓶的邏輯，可能是BECAD，讓人難以理解。不過，如果能夠好好發揮，其實就是創意 。甚麼是創意？就是跳出既定的框框，而看到一些別人看不到、想不到的方向。如果人人都按著同一方向思考，個個都一模一樣，這個世界就沒有創新和突破了。

所以水瓶座可以做一些重視創意的工作，例如廣告、媒體，以至是科技創新、發明。愈是古靈精怪，愈有原創性，可以讓水瓶天馬行空，敢於與別不同。

《季前賽》劇照

自由自在 不受規範

水瓶座有自己的一套，我行我素，需要空間，不能受到「規矩」的束縛。所以某些公司或行業，例如傳統的大公司、專業工作，都需要按著規距做事，對水瓶座來說實在吃不消。所以選擇工作時，要看公司文化，是否讓員工有多些自己的選擇，例如彈性上班時間，比較接受個人化的上班服，這樣水瓶工作起來才會有更好的發揮。

小心得罪老細、客人

水瓶座很有自己的一套，對於自己不認同的東西，會直接說出來，不會顧及別人的面子，而且語氣直接又冷漠。反叛的個性，如果不為意，不節制一下，更是別人說甚麼都反對、挑戰一番。

在上司眼中，這就是不識好歹的駁咀、不聽話；在同事眼中，這就是唔識做，甚至惹人討厭；對著客人，分分鐘更會得罪對方。

所以水瓶座想在職場上順利一點，要注意自己的待人接物態度，否則破壞了人緣，受苦的就是自己。

重視理念 對人類、社會有貢獻

水瓶座雖然古靈精怪，但其實很有理念，希望可以做一些事對社群有貢獻。所以在求職擇業時，水瓶座也會考慮這間公司、這個行業所做的事，是否能對社會有好處？或者這間公司是否重視企業的社會責任，例如關注弱勢社群、平權議題等。這樣會跟水瓶的理念配合，在這些地方工作會覺得較有意義。







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