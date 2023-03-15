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上周本欄講解了土星進入雙魚座帶來趨勢，今次則看看對於不同星座的影響。土星往往為我們帶來壓力、困難、考驗，而對於不同星座來說，各有其「考試範圍」，看看你要應考的是甚麼。（可以參看自己的上升星座）。今次先講水象和土象星座，下次繼續餘下的火和風象。

水象星座

雙魚座——土星進入雙魚，最直接的影響自然是雙魚座。雙魚一向是比較隨意、不計較，很多時候都說「沒所謂」。但土星一到來，就要明白很多事情其實都是「有所謂」，要認真對待，也有不少責任壓過來，沒法逃避。所以在接下來這兩年多，雙魚座要學習認真做事，敢於去負起責任，日後處事就會變得更為成熟。

巨蟹座——巨蟹座會發現自己的學識不足，又或某些工作需要專業資格，而自己又未達到。這兩年多可投放多些時間精力在學習、讀書方面，提升自己的專業知識和技能。讀書的過程雖然辛苦，但學了的東西便是自己的，在事業上就更有實力了。

天蠍座——如果想在職場上表現自己，發揮你的創作力，看來並不容易。總是覺得不敢於去表現自己，例如開會時不敢提出自己的想法，做簡報演說時又怕自己出醜，其實這些都是自信的考驗，需要慢慢磨鍊，多去練習，便可以讓自己更自信的去展現自己了。

土象星座

金牛座——對於金牛座來說，人際關係、團隊合作會遇上不少困難，例如會受到別人的挑戰，說你不夠實力；又或大家之間的關係比較冷淡，需要幫忙時未必容易找到人幫手。接下來這兩年多，需要耐心一點慢慢去建立關係，跟別人打交道，經過時間的考驗，才能建立到穩固的人際圈子。

《我要準時下班》劇照

處女座——工作上難免要跟別人合作，有合作的單位、夥伴，又或要接觸客人。這類型的關係，都是處女座需要注意的地方。可能遇上特別麻煩的客戶，不太合作的夥伴，都要慢慢去拆解當中的難題。假以時日，就可以建立到彼此的信任。

山羊座——「如何跟別人好好溝通」，正正是山羊座要面對的考驗。無論是工作上要開會、商討，還是日常事務的聯繫，彼此的溝通當中總是有些隔膜，變成了溝通上的障礙。平日的山羊也不算是伶牙利齒，這時就更要多去學習溝通技巧，否則會增加工作上的障礙。







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