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在占星學上，木星代表成長、財富、機會，現在進入了金牛座，會待一年之久，但對於不同星座的影響也不同，有些人可能在事業上有發展，有些可能是在人際關係方面。上周本欄分析了六個星座，本周再談餘下的六個星座（可參考你的上升星座）。

延伸閱讀：木星入金牛｜12星座運程：邊星座有升職機會？邊個會移居外地、進修？

火象星座

白羊座

木星為白羊座帶來財務和資源的機會和增長，例如增加收入，可藉此時機向上司提出加薪，又或找薪金更高的工作。做生意的也容易提高業績，不妨多加拼搏。同時，這也可能促使你重新了解自己對金錢和價值觀的看法，看看如何增加豐盛感，或提高在財務上想要達到的目標。

獅子座

對獅子座來說，這是提升事業的一年，必須好好把握。你會有更強的動力，尋求事業發展和追求成功。在這段時間，你可能會遇到事業上的機會和成長，例如晉升、或更佳的工作機會，並且會得到上司的認可，讓自己的地位得以提升。這需要你更加努力和有自信地追求自己的目標，並展現領導能力和才華。

人馬座

接下來這一年，工作上可能會頗為忙碌，但也會忙得起勁和愉快，就算是日常細碎的工作，也是你展現自己的機會。另外，也會得到下屬的支持，會有得力助手，不妨適時獎勵他們，打好關係。

《無法成為野獸的我們》劇照

風象星座

雙子座

這一年的成長會在內在世界和心靈性成長方面，不妨多花一點時間讓自己獨處、冥想，甚至閒來參加一些退修活動。這段時間，你可能會體驗到對靈性和內在意識的提升，可能會有更多的靈感和直覺。在事業上未有特別表現自己發展的機會，但也要繼續磨鍊自己，日後機會來的時候，才能夠把握。

天秤座

對於天秤座來說，這一年需要特別關注財務、共享資源方面。雖然是有賺錢的機會，但必須是通過跟別人合作、輔助他人而獲得，例如一些財富管理的工作、中介之類，就是通過協助客人，從中得到佣金、分享利潤。如果需要別人在資源上的幫助，也可以從身邊的人得到支持。

水瓶座

這一年的重點不是在外頭打拼，而是跟家庭、家居有關。你可能會感受到家庭和情感方面的成長，例如改善跟家人之間的關係、讓家居環境變得更好，又或如果想搬家、買賣樓宇、上車，接下來這一年也是好時機，會較容易找到理想的地方。

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