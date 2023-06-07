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雙子座份人精靈醒目又活潑，不過同時亦被人說是太輕佻，唔信得過。其實每個星座都有其優缺點，只要掌握到自己成功的關鍵，加以發揮，條路就可以暢順好多。至於會帶來失敗的地方，就要盡量避免和改善。今次的每月之星就分析一下雙子座的成敗關鍵。

雙子座的成功關鍵

雙子座由水星所守護，相當擅長溝通和交流，在現今的職場當中，是重要必殺技。尤其是可以從事一些要見人、對客的工作如銷售、客戶服務，可以有效地跟客戶溝通，對方說甚麼都可以即場反應，按著對方的需求而配合，自然容易達成交易，亦讓客人覺得雙子明白自己的需要，又好傾，更可以建立良好的客戶關係，所以雙子是有做金牌銷售員的潛能。

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《再創世紀》劇照

另外，就是一些靠把口的工作，例如講師、YouTuber、主持人；可能有些雙子是比較沉默，較少說話，但他們仍然想法多多，頭腦靈活，都可以通過寫作、文字去表達自己，現在不少行業都需要內容創作者，以助推銷、寫社交媒體文案等，雙子都可以勝任。雙子有天生的才能，總是可以把資訊說得明白、有說服力，亦帶有有趣的觀點，這些都是雙子的優勢。

雙子座是變動型星座，做事相當有靈活性，或所謂的「識執生」，同時亦能同一時間處理不同的工作，相當的多功能。如果一項工作，需要作多方面的聯繫、隨時要應付不同的狀況，同時又要兼顧很多事情，雙子座都能夠應付。不是很多人可以這麼靈活又多功能，雙子在面試時，其實可以多強調自己這方面的特質。

為甚麼會失敗

雙子座確然是靈活又醒目，不過就是缺乏耐性和紀律，如果一份工作比較刻板或乏味，雙子座最初還是會帶著好奇心一試，但就很難持續下去，影響工作質素。所以雙子最好避免選擇一些重複性高又刻板的工作，又或一些很講求紀律的工作，在當中會表現不佳，讓別人對自己扣分，這份工也未必做得長。

雙子座想法多多，說出來更是動聽，不過很多時就是講就天下無敵，做就有心無力。例如在會議中提出很多的意見，但如果上司要你去執行，可能就沒甚麼動力，方案亦未必可以實踐，讓別人覺得你只是紙上談兵，甚至只是「吹水」。更嚴重的話，就是常常開空頭支票，答應上司／同事／客人會做甚麼，到最後又做不到，別人就覺得你不可信，態度過分輕佻。所以雙子要提醒自己，提出意見之前，先想想是否可行，在職中也要表現得穩重、成熟一點，否則會給人留下壞評價。







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