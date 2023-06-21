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來到六月這個時份，當太陽進入巨蟹座之時，就是夏至。而在占星上，這有重要的象徵意義，占星師會用太陽進入巨蟹座那一刻，起一個星盤，以代表那一季的運勢趨向。今次就跟大家分析一下當中的重點，有甚麼需要注意，有甚麼可以把握。

先看太陽跟其他行星的關係。在夏至盤中，太陽跟土星三分、海王四分。

這個季度，對於自己的目標、要走的方向，是會有一點迷惘，缺乏方向感，或者感到心靈上的壓力和煩惱。不過也是一個機會去探索自己的心靈、開發想像力，從中會得到啟發。



《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照

當你有一些目標要去達成，就要相當的有紀律性，最好先擬定方案，按著規則逐步逐步去做，否則很容易會受到情緒的影響，變得混亂或想要逃避，就會大打折扣。

月亮在星盤中，代表著大眾的心情、周遭的氣氛。這次月亮在獅子座，帶來熱鬧、愛玩、開心的氣氛，而同時金星和火星也是在獅子座，至少在高壓的生活中，都可以有不少娛樂，大家亦可以在吃喝玩樂中，提升一下情緒。消費上亦會比較慷慨、肯花錢在奢侈品上，也算是推動經濟的一個元素。這個夏天娛樂消閒事業會暢旺起來，音樂、表演、電影等都會頗為旺場。

而代表財富、發展的木星，已然在金牛座，經濟上的發展算是平穩，不過金牛座始終是默默耕耘類型，所以無論在投資，還是創業上，都不能冒進， 穩守為主。行業方面，金牛有利一些跟生活享受、傳統財務機構有關，如飲食、美容、按摩、傳統銀行之類。

不過，冥王星已從水瓶座退回山羊座，尤其在大環境、環球經濟上，之前已有美國及歐州銀行倒閉、破產，雖然告一段落，但當冥王退回山羊座時，仍要留意這些問題會再度出現，特別是跟債務危機、房地產有關的，都要注意。

另外，最近看新聞，總是有不少意想不到的意外，而在夏季，情況看來會持續。火星跟凱龍三分，再跟水星六分，這個組合特別容易帶來交通、機械有關的意外，所以日常走動中，都要提高警覺。還有，情緒上的躁動，一時火爆，也容易引發衝突，帶來傷害。提醒一下， 在街上、搭車時，別只顧玩電話，也要留意一下周圍環境，多加警惕。