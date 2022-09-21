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疫情持續肆虐，市民對外賣的需求急劇上升，令外賣速遞在飲食業的地位就愈來愈重要。不論是小店或是連鎖餐廳，擴充外賣業務亦是大勢所趨，所以今天就來跟大家分享5個實用技巧，有助迎合巿場新方向。

如何做出客人滿意的外賣？

即使送遞地點多遠，要為客人送上品質高的食物實在不容易，以下的小小技巧希望可以幫助大家！

外賣速遞貼士1：挑選適合外送的菜式

大家都知道外賣運送需時，以致食物質素有所下降，所以餐廳必須保持外賣食物的質素，讓客人享受品質穩定且出色的食物。所以，餐廳需要注意下列數點：提供的外賣餐單是否能快速出餐、完成後30 分鐘是否還能保持口感和味道、口味與口感是否獨特、食物款式是否足夠，客人的滿足感等等，這些因素都是決定客人會否再次光顧的重要原因。

另外，餐廳亦要因應外賣菜式調整烹調及包裝方式以確保食物質素，例如將湯麵分開盛載、使用穩定性高的食材及經處理的澱粉類材料，配合保溫袋，避免食物變冷。如果客人點的是炸物，餐廳可炸久一點，並使用吸油紙吸收額外油份及水份，以保持表面酥脆。

外賣速遞貼士2：提供吸引食物照片

很多外賣平台都會要求餐廳上載各款食物的照片，讓客人參考其外觀，餐廳則可以利用這點吸引客人。建議餐廳使用簡單的背景配合明亮光線，突出食物外觀。不過，如果過份修圖，無份真正呈現食物原有的狀態，便容易讓客人感覺貨不對辦，引致不必要的誤會及爭執。

外賣速遞貼士3：使用正確的包裝

食物包裝會直接到食物質素，運送過程可能會發生各種意外，所以餐廳應採用高度防漏且容易打開的包裝盒，確保食物狀態和外觀不會受到影響。可試試使用分隔的餐盒，將主食及醬料類菜式分開，或將醬汁作個別包裝，避免影響主食口感；主菜類則可先用鋁紙封口，再加上蓋子，防止湯汁溢出；飲品則建議使用杯架，避免運送途中傾倒。餐廳更可以付上優惠券或是心意小卡，令容人感到窩心，增加回購意欲。

外賣速遞貼士4：與送餐平台合作提供優惠

外賣平台會跟餐廳建立合作關係，提供運費減免、折扣或贈送食物飲品等優惠，不但可以吸引食客選擇，而且增加餐廳在平台的曝光率，知名度愈來愈高。

外賣速遞貼士5：注重外賣服務質素

都市人生活節奏急促，對送餐時間的要求高，希望外賣盡快完成送遞，特別是午市及晚市的訂單高峰期，餐廳如何保持高產且質素穩定的食品就是關鍵。餐廳需要確保廚房分工清晰、各種食材位置不變，並建議善用半製成的醬料，加快預備食物的時間，同時穩妥安放食物，準時將最新鮮的食物交到司機手上，送到客人府上。







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