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「不如講下你嘅優點同缺點？」、「你有冇其他問題想問？」作為一個HR，你在面試中可能問過求職者無數遍這些問題，或許有時候你會想更新的面試題目，希望透過一些新穎的問題去了解求職者。事實上，這些聽起來很普通的問題未必「冇用」，求職者回答這些問題時的答案、態度及技巧，也會影響你認識求職者、對求職者的印象，甚至面試氣氛，即睇以下5條有助快速認識求職者的經典問題！

《合約男女》劇照

1.「你之前有沒有聽過我們公司？」

這是筆者最近在請人的過程中最常問的第一條問題。可以看看求職者有沒有做功課，亦可以了解第三方對公司的看法。

2.「請你介紹一下自己。」

這也屬於最普遍出現的第一條問題，求職者於剛開始面試時難免會緊張，這條經典「熱身題」可讓求職者於表達的過程中慢慢放鬆自己。與此同時，面試官可觀察求職者的表達能力、溝通能力、個人特質等。當求職者自我介紹時，面試官會看著其履歷，基本上已可了解其教育程度、過往職業等，因此，這條問題是讓求職者展現自己軟實力的機會。

3.「為甚麼你會選擇這份工作？」

這條問題看似簡單，但其實關鍵在於，求職者對這份工作/這間公司了解多少？如果求職者對這間公司不認識、或對這份工作內容不了解的話，基本上只可回答一些表面的內容，很難回答到面試官想知道的事情。透過回答此問題，面試官可以了解求職者對工作內容的理解、對工作內容的感受、以及應徵的動機。

4.「若然你受僱了，你未來的目標是甚麼？」

這個問題看似想了解求職者的職場規劃，其實也是讓面試官了解：「你會經常跳槽嗎？」、「你有意與公司一同成長嗎？」、「你對未來的計劃是否與此職位匹配？」、「你理想的職業生涯是怎樣？」。這個問題亦可以讓面試官了解到，一旦求職者找到更好的工作機會時，會選擇留下，或是會繼續前進。

5.「為甚麼要離開前公司？」

這條問題很尖銳但卻很常見，求職者需要提供一個誠實的答案，並反映其具體情況。不過，即使求職者是因為一些不開心、委屈的情況離開前公司，也不應與面試官分享過多的負面資訊。因此，此題目可以讓面試官觀察求職者的說話技巧。

面試令求職者與公司主管、HR等可以直接對話，是一個雙方可以互相觀察的機會。透過對話，讓面試官可以了解求職者的個人能力、目標、理想等，也能夠令求職者了解所申請的公司是否適合自己。







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