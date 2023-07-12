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近月天文台多次發出酷熱天氣警告，在極為炎熱的天氣下工作，相信對不少需要戶外工作的打工仔來說都是十分「難頂」。就近年出現「熱壓力」的工傷個案，天文台早前推出並已實行「預防工作時中暑指引」，當中包括訂立工作暑熱警告，協助僱主為員工制定休息時間等。另一方面，打工仔亦要知道在高溫下工作的「自救」方法。

為了讓僱主及僱員更容易明白在戶外，或沒有安裝空調的室內環境工作的熱壓力水平，勞工處制定了工作暑熱警告，分別為「黃色」、「紅色」及「黑色」三級，當香港暑熱指數達30或以上，當局便會按照指數水平發出不同級別警告，每次維持至少一小時，其後每小時更新。

指引內以按工作量將不同工種分為「輕勞動」、「中等勞動」、「重勞動」及「極動勞動」，不同勞動量的僱員在各級警告下建議休息時間不同，例如屬於「輕勞動」的保安員，在紅色警告下每工作45分鐘休息15分鐘，至於屬「極動勞動」的紮鐵、棚架工人，在紅色及黑色警告下應暫停工作。

當工作暑熱警告生效後時，僱主須在合理地切實可行範圍內，為受影響的員工作出相應的休息安排，避免員工中暑。不過，是次指引非強制要求僱主執行。戶外工作的工友可透過「香港政府通知你」及「我的天文台」手機應用程式接收有關工作暑熱警告的訊息，相關訊息同時會於香港天文台官方網站、政府新聞公報及各大媒體發布。除了留意警告生效外，工友在烈日下亦要自行做好防暑措施，例如：

1. 合適衣著

在高溫的環境工作時，部分工友或會選擇「打赤膊」，惟此舉容易曬傷，因此應選擇穿著淺色、薄身及寬鬆的衣服，可減少吸收熱能及有利於身體散熱，或可選擇穿著通爽及有良好吸濕排汗功能的物料，可有效吸走皮膚水份並增加水份揮發。

2. 善用機械輔助工具

運輸業工人多有搬運、拉貨工作，這些體力勞動的工作會加速新陳代謝和產生熱能，增加熱壓力。工友應使用合適的機械輔助工具（例如手推車、托盤車），或採取其他合適的措施（例如多人合力搬運等），以減少體力勞動。

3. 及早識別熱疾病的症狀

熱疾病包括熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭和中暑，這些疾病可以迅速發生並危害生命，一些常見早期的症狀包括整體感覺疲倦、口渴及噁心、頭暈、呼吸急促、心悸等，如本身有健康問題，如心臟病、高血壓等，更要多加留意，有需要時應立即休息，並迅速求醫。







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