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近年香港出現移民潮，每次朋友聚會話題都離不開「邊個移民、邊個又走」、「加拿大定英國？」。自從英國推出BNO「5＋1」移民簽證，加拿大又推「救生艇計劃」，身邊的人開始十五、十六，走又驚自己適應不了，不走又擔心香港經濟走下坡，畢竟樓市已反映一切。當做移民這個重大決定，大家都會先做功課，同朋友傾下，問下屋企人意見，或者上網看看其他人說甚麼。收集回來的意見很多，但聲音似乎只得兩種，支持移民的，便會說英國各方面都比香港好，不難適應，支持留港的，便認為去到外國要當「二等公民」。回想當初跟家人提起移民英國的想法，他們的第一反應都離不開對英國的刻板印象，「天氣好凍，又成日落雨」、「過到去好難搵工，同當地人爭飯食，定又做YouTuber？」我不會說誰對誰錯，畢竟大部分港人都並沒有試過在當地生活一段很長的時間，給予的意見自然是主觀感受。

不過，在幻想中決定移民其實很危險，有些人抱著外國月亮比較圓的心態移民，卻發現這裏的物質條件其實不如香港，英國的街道佈滿垃圾、建築破舊，走十條街都沒有一個大商場，隨時取消的火車班次，生活自然過不下去，尤其是那些為小朋友移民的，父母除了要負擔生活費、學費，還要顧及小朋友能否適應這裏的校園生活，畢竟中西方有文化差異，要花多長時間融入當地，也要視乎各人的性格。然而當有人在網絡上坦誠地說出自身面對的問題，得到的回應卻是「我個仔叻啲，你適應唔到你廢」，對他們來說自然是雙重打擊，漸漸地其他人也只敢報喜不敢報憂。

”london train”

在倫敦生活了半年，我對這座城仍沒有太大感覺，畢竟我並非足球迷也不愛英國文學，但對它的了解總算有了雛形。於我而言，它就像大樹的年輪，由市中心開始一圈圈地向外擴展，維多利亞（Victoria）就像香港的中環，是英國的CBD，市中心附近街道的人口密集程度就如旺角、銅鑼灣，但它是旺中帶靜的，距離市中心越遠便越靜，倫敦外圍大部分是民居、學校，再遠一點還有農地和小山丘，比起香港這個地圖上只有一點的地方，生活上似乎有更多選擇，討厭喧鬧的可選擇倫敦外圍，想賺錢的市中心也有不少機會。至於是否比香港好，其實很難回答，因為無論在哪個地方生活都有起有落，亦很看個人際遇，所以離港好，留港好，無謂去指責對方的不是，有意離開的不妨親身去感受一下這個地方，不要在幻想中決定移民。







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