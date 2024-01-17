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最近跟一位老行家講起移民議題，他不由自主地說起當年在英國當駐英特派員的經歷，見證過中英簽訂《中英聯合聲明》、1997年回歸，香港人經歷過種種大時代的變遷，如今又各散東西，有點像歷史的重演。「1997年回歸前，香港也出現過移民潮。」他說當年駐英時也認識了不少離散港人，他們的心態跟如今的移英港人其實很相似，「這些心情值得紀錄下來的，日後回看是一個歷史的見證。」他說。

用遊子心態「在家以外，建立一個家」

港府曾在2008年發表一份報告，其中一個圖表是關於香港人移民的情況，資料顯示，97年前香港確實出現了一波移民潮，最高的5年，約有30萬人移民，佔當時人口的5%。當時離開的人是抱著怎樣的心態？畢竟在另一個土地重建一個家，並不是一件容易的事，尤其當年資訊科技不如現今發達，要建立一個「港人互助社群」更加困難。

「當年很多移民的人是為了下一代，他們大多抱著兩種心態，一種是覺得寂寞苦悶，但都要為了下一代捱下去，一種是遊子心態，不介意重新開始，任何工作都願意嘗試。」老行家憶述當年離散港人的真實故事，覺得相當動人。事實上，現時不少移英港人也要轉行另覓出路，當中不乏專業人士，包括老師、護士和會計師等，有些轉行當長途車司機，有些成為倉務員，在當地人眼中是厭惡性工作。至於他們是否覺得快樂？其實取決於大家的心態，通常遊子心態的人最後都能夠留下，亦相信當年覺得苦悶寂寞的，很多已選擇回流。

（由作者提供）

風箏飛得再遠，線仍在香港

現時的離散港人，已迅速在當地建立起互助社群，除了繼續發聲，也有不少就業諮詢、情緒支持的港人社團，包括目前最大規模港人組織「港僑協會」、在曼徹斯特（Manchester）的Trafford Hongkongers，為移英港人提供經濟及食物援助、老人關懷、精神與情緒支援到就業諮詢等等。他們的任務是在香港之外重建「香港」。

當然，大部分離散港人仍然心繫香港，有些人仍會關心香港的時政，也衍生了散落各地的港人媒體，風箏飛得再遠，線仍在香港，人在異地反而更能確立「香港人」的文化及身份認同。







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