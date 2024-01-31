2024-01-31
移民英國｜英國倫敦、曼城、雷丁3大年宵市集！尋找香港人集體回憶：財神賀年 / 醒獅表演 / 亞洲賀年美食
臨近農曆新年，大家都會行年宵市集，但來到異地，這種傳統習俗又能否延續下去？幸運地，不少在英港人組織每年都會舉辦年宵市集，讓在英港人聚在一起，尋回屬於我們的集體回憶。
1）2024英倫年宵聚（倫敦 London ）
日期：2024年1月27日至28日
地點：City and Islington College
在英港人組織Victoria Harbor Group及 HKerConnect於1月27至28日於倫敦City and Islington College舉行英倫年宵聚2024，有超過80檔商戶參與，除了售賣港式美食，還有醒獅表演，節日氣氛相當濃厚！
除了2024英倫年宵聚，位於倫敦外圍的Nottingham及Sutton亦有在港人組織舉辦年宵市集，舉辦日期分別為2月3日及2月10日。
（相片由Sonia提供）
（相片由Sonia提供）
2）雷丁農曆新年年宵（雷丁 Reading）
日期：2024年2月3日至2月4日
地點：The Wren School
港人熱門移民城市雷丁亦有年宵市集，由Reading Hongkongers CIC及香港商匯合辦，舉辦日期為2月3日至4日，屆時將有音樂表演、揮春及繩結製作，更有財神賀年及慈善籌款抽獎活動。
3）香港人和你宵2024（曼徹斯特 Manchester）
日期：2024年2月9日至11日
地點：Market Street, Manchester City Centre
「香港人重鎮」曼城的年宵市集，則由香港文化社、Trafford HKers CIC等多個在英港人組織合辦，舉辦日期為2月9日至11日，是今年為期最長的年宵市集，除了售賣亞洲賀年美食，亦有手作攤位及攤位遊戲，切勿錯過。
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