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最近，整個社交媒體都被凱特王妃（Kate Middleton）的新聞「洗版」。凱特王妃是人氣極高的王室成員，自嫁入王室後一直專注於王室事務，幾乎每個星期都會公開露面，但自從去年聖誕節後，凱特因為健康問題而消失了90天，引起外界猜測「王妃到底還好嗎？」，甚至出現「丈夫出軌」、「墮胎手術」、「王室謀殺案」種種陰謀論。直至上周五（3月22日），凱特透過公開影片宣布自己罹癌，才粉碎了種種不實傳聞。究竟這些陰謀論如何傳出？為何國民對王室高度關注？

一張「合成」家庭照掀起輿論風波

3月10日英國母親節當日，王室特地發放了一張凱特王妃跟3個孩子的合照，聲稱由威廉王子親手拍攝的，卻掀起了輿論風波。

（圖片來源：Kensington）

不少媒體和網民都看出了這張照片有著許多不自然的修圖痕跡，而且多達十幾處，就連發放照片的通訊社都要緊急聯絡多間傳媒把照片刪除，原因是認為「照片經過修改」。事後凱特王妃出面回應，承認自己「和許多業餘攝影師一樣，我偶爾也會嘗試編輯照片」，並對於造成大眾混亂致歉。

雖然「執相」很普遍，但很多網民留意到她修圖的部分很奇怪，例如路易王子的手指、夏洛特公主的衣袖。更有專業人士指這張合照像由AI合成，亦有人認出凱特的樣子其實是由2016年《Vogue》的封面照所移花接木所得。即是說凱特本人未能跟孩子合照，人們開始關注王妃到底還好嗎？

王室緋聞、戴安娜之死再成焦點

其中一個陰謀論說法，與威廉王子2019年的緋聞有關。有傳威廉王子跟凱特的閨蜜——一位名為Rose Hanbury的貴族兼模特兒出軌，又指Rose Hanbury 其實懷上了威廉王子的孩子，令凱特無法承受，因而要從大眾目光下消失，靜心休養。更有說法指凱特王妃已不幸身故，才會消失那麼久。

關於凱特王妃的種種謠言和陰謀論，令人聯想起戴安娜王妃的悲劇，英王查理斯三世有婚外情，令戴安娜深受打擊。1997年，她在巴黎被攝影師高速追逐後發生致命車禍，結束了短暫的一生，亦給她的兒子威廉和哈利留下了永久的印記。

（圖片來源：Vogue_Diana）

這次媒體同樣大肆報道凱特王妃的新聞，可見王室與媒體間一直存在病態的關係。過往媒體常被指責，過度追擊王室成員，造成戴安娜王妃之死，備受爭議的哈利王子夫婦，在Netflix紀錄片中指控英國媒體對他們夫婦騷擾跟拍，媒體報導充斥著對梅根的種族歧視，可見王室成員在鎂光燈下生活，一直承受著巨大的壓力。但王室一旦失去媒體關注，該如何應對「存在問題」？畢竟王室成員需要不斷形塑公眾對他們的認同，才能確保王室得以延續。

「王室迷戀」背後的精神象徵

有人說，國民對現今王室的關注，延續了對戴安娜王妃的思念，這種「王室迷戀」歸根究底，是對童話式生活的渴望—名氣、權貴、看似幸福的完美家庭。大眾愛看「王室婚禮」，凱特王妃作為平民卻能嫁入王室的灰姑娘故事，正滿足了民眾愛看童話故事的心理。

另一個更重要的原因，是王室概念自小就已深植於英國人的認知、成為他們文化上不可或缺的一部分。即使王室早已沒有實權，但幾個世紀以來的王室傳統，仍然是把整個大英帝國聯繫起來的精神象徵。

英國王室其中一個精神象徵，是對基督教的認同，以及對多元宗教的尊重。英國君主是聖公會（Anglican Church）的最高領袖，在每周教會崇拜當中，依照慣例也都會為君王祈禱，可說一般英國國教徒的教會生活中，王室這個符號象徵是不缺席的。國王查爾斯三世發表聖誕演說時，亦會首先提到基督教會，但同時不忘把猶太會堂（synagogue）、回教清真寺（mosque）、佛道寺廟（temple）、錫克廟（gurdwara）包含在內。已故英女王伊莉莎白二世畢生堅持「服務」、「奉獻」，亦成為英國的核心價值。

當王室成員的一舉一動都有莫大的象徵意義，不難想像哈利王子夫婦脫離王室的舉動，會引起多大關注。欲戴皇冠，必承其重。







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