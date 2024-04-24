移民英國｜英國Work-life balance是假象？Small talk也是辦公室政治！英國人慣於「以退為進」？英文句法錯誤小心變惡言相向！

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移民英國後，很多打工仔都幻想能夠脫離香港的「社畜」生活，擁抱work-life balance的工作文化，但隨著英國經濟衰退，失業率愈來愈高，work-life balance似乎變得很遙遠。現時很多公司為減省開支，將全職員工的工作分拆成合約制，員工收入減少但工作量有增無減，很多本地人都開始呻公司經常加班，不但要求員工「十項全能」，更有公司將「周末工作」列入招聘條件。在這個工作氛圍下，距離「社畜」生活不遠矣。

「閒聊」（Small talk）也是辦公室政治

英國人愛「閒聊」（Small talk），同事每日輪流講早晨，工作前總會寒暄幾句，關心你的周末過得如何。不要以為每個英國人都很友善，工作也很悠閒，這是當地的社交禮儀，也是辦公室政治，你的「閒聊」技巧分分鐘影響你的工作表現。朋友D在一間初創公司做市場營銷，他的上司在一次工作評核中表示，朋友D在所有範疇都表現不錯，唯獨在團體中較「被動」。朋友D非本地人，不熟悉英國文化，每次同事們熱烈地討論他們的日常生活，他都較「安靜」，一來是對話題不熟悉插不上話，二來是同事們語速很快，語言上遇到困難。朋友D沒有想過，「閒聊」會影響上司對他的觀感。

（圖片由作者提供）

來自香港的朋友C說，她在職場上被欺負，上司亂搞男女關係，同事「卸膊」，把做不完的工作卸給她做，又食不少「死貓」。她原本以為英國的職場文化比香港好，想不到不相上下。起初朋友C認為這是種族歧視，但經討論後發現，這跟種族無關，而是文化差異，因為不熟悉當地文化，無意間得罪了別人而不自知，或者很習慣當「Yes Man」，別人覺得你不懂反抗，很容易成為被欺負的對象。

委婉的背後不是選項而是指令

在英國生活過一段時間便會發現，英國人不如香港人般直接，習慣用一些美麗的句子包裝真正目的，「以退為進」（passively agressive）是慣用手段。在職場上，如果上司覺得這個文案某些地方需要改動，不會直接下達指令，而是委婉地說出他的要求：「如果把文案標題由兩句改成一句會否更好？你有甚麼想法？(It would be great if we could condense the title into one line. Does that make sense?)」，外來人看會以為是一個選項，可以自己判斷是否需要改動，但當地人都知道，這是他們下達指令的方式。

另外還有很多溝通上的障礙，如果不了解某些英文字的用法，分分鐘得罪人而不自知，例如「祝你好運」（Good luck）是一個祝福語，但「Good luck with that」就有嘲諷的意味，如果不小心用錯了，別人會以為你故意惡言相向。過往在香港學了20年英文，老師在課堂上似乎沒有教過英式的地道用語，也沒有教過「以退為進」的用法。就算幼稚園學識串「太空人」（astronaut）又如何？香港教育跟政府一樣，最大的敗筆就是「離地」。







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