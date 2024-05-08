移民英國｜融入當地、懂得「英式幽默」必須拋棄香港文化？移英印度人如何找到「異鄉人」的身份認同？

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最近認識了一些移民英國的港人朋友，起初很努力融入當地，學習語言，並嘗試了解當地文化，但在英國生活得越長時間，心態便開始轉變，比起跟當地人相處，有時更懷念跟香港人「圍爐」，不論在話題上還是溝通方式，跟香港人相處更能暢所欲言。

「英國人其實對香港文化漠不關心。」朋友C說，她在英國生活了4年，也認識了一個當地男友，但即使親密如伴侶，對方也不會關心香港文化，唯一能夠接軌的就是大家都喜歡「飲茶」。因此每當她在英國看到跟香港相關的展覽或電影，都會選擇跟香港朋友分享，在她的社交群體裏，英國男友的圈子和香港朋友的圈子很難重疊。

要融入英國人的圈子，便需要迎合當地的主流文化，有時候不得不放下香港人感興趣的話題和「直白」的溝通方式。在香港生活了20幾年，我們的童年都是港產片、周星馳、茶記、機舖和魚蛋燒賣等等，一句港產片對白便能令大家會心微笑，但大部分英國人不會認識周星馳，而他們感興趣的話題，我們未必覺得有趣，久而久之會有種作為「異鄉人」的孤寂。當然這是trade off，來到異地，便要遵守別人定下來的遊戲規則。

港人笑不出來的「英式幽默」

英國人很著重溝通，而幽默感在他們的人際上扮演著重要角色，但對很多香港人來說，「英式幽默」並不好笑。我曾在Netflix看過英國喜劇演員Jimmy Carr的棟篤笑表演，有笑位，但橋段總是離不開宗教、性別和性愛，當地人覺得很有趣，在我看來卻遠不及黃子華。

幽默源於生活，當中西文化存在很大差異，大家的笑位也有很大分別，正如我常跟他們提起美國華裔演員Jimmy Oyang，他的表演常拿香港傳統父母如何望子成龍來開玩笑，我們覺得很好笑是因為曾切身感受，但英國人不會有太大感覺，他們對亞洲文化沒有共鳴。要在英國主流群體成為「有趣」的人，某程度上要拋棄香港文化。

（由作者提供）

「異鄉人」的身份認同

雖然生活在異地，我跟大部分香港人一樣，不願拋棄我們獨有的文化價值，但又想在英國主流群體裏找到自己的定位，相信很多曾經在異地生活過一段很長時間的人，都曾面對這種身份認同問題。如何在英國保留香港的文化價值同時又融入當地？這需要時間建立。

很多移民英國的印度人仍保留著他們的飲食文化、生活習慣，而他們的排燈節也吸引了不少英國人「朝聖」。這群印裔英國人之所以能夠以獨特的身份在英國立足，一來是時間久長，在英國已建立了他們的文化根基，二來是他們很團結，從不會因為要融入英國而貶低自身文化，久而久之，當這個族群壯大起來，自然能讓別人看見他們獨有的文化價值。

現時已有不少港人移民英國，在這裏開港式餐廳、咖啡店，投身職場、政界，最近更有港人成功當選地區議員，這是一個好的開始，希望在不久將來「香港人」的身份也能被大家看見。







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