移民英國｜為何英國公眾人物喜歡扮勞動階層？辛偉誠、Victoria Beckham都被踢爆！英國階級觀念遠比想像複雜！有錢與上流分別在哪？

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在資本社會下，很多城市都存在階級問題，香港亦不例外，在網上討論區，不難發現大家都對自己的居所、薪金有一種無形的自卑感，「月薪6萬等於中產？」、「住公屋等於貧窮？」，在這些議題下，大家的意識形態傾向「炫富」，或掩飾自己出身基層。有趣的是，英國的意識形態恰恰相反，當地的名人或公眾人物總愛掩飾自己出身中產，甚至在鏡頭前聲稱自己成長在基層家庭，其中一個例子是剛在大選落敗的英國前首相辛偉誠（Rishi Sunak）。

辛偉誠多次在訪談中聲稱自己來自勞動階層，父母是第一代新移民，小時候因為家中經濟能力所限而沒有訂閱Sky TV，卻被民眾揭發在學費高昂的貴族學校溫徹斯特公學（Winchester College）畢業，他亦因這番言論成為笑柄。作為政治人物，辛偉誠想扮窮、扮貼地來取得勞動階層的選票，行為動機不難理解，為何碧咸妻子Victoria Beckham，又要在Netflix紀錄片中，聲稱自己來自基層家庭？後來她被碧咸踢爆，小時候坐父親的勞斯萊斯上學。

圖片來源：Victoria Beckham Facebook

有錢不等於「上流」

英國人除非被大眾認定為上流階層，否則大多不敢承認自己來自中產或上流社會，因為英國的階級觀念遠比你想像複雜，有錢不等於「上流」，在某些情況下，「posh」（上流）甚至帶有嘲諷意味！真正的「上流」其實和多有錢沒有太大關聯，而是與一個人的教育背景、家世、修養、社交圈子有關。因此一個不懂社交禮儀、不懂品酒的「暴發戶」，即使富可敵國，也很難融入英國的上流社會；碧咸作為一代足球名將，也曾因爲口音不夠RP而被上流人士嘲笑。

上流階層對普羅大眾來說，有一道不可跨越的「鴻溝」，大部分人都只能透過工作累積財富，而成為中產人士，但在社會地位上，身為勞動階層反而更有道德優越感——真實、有韌性、有社會意識。

雖然這樣的階級觀念富有爭議性，但在英國人心目中，這種無形的階級觀念依然根深蒂固；來自工黨的新任首相施紀賢（Keir Starmer）是勞動階層出身，因為「貼地」而得到一眾選民的支持，相反，民望低落的辛偉誠常因其中產身份而被指責「離地」、不懂體恤民情。

這也解釋了，為何英國公眾人物即使家境富裕，也愛在鏡頭前聲稱自己來自勞工階層，在當地人眼中，真正的上流，或者要去到王室家庭、歐洲貴族的高度，公眾人物又算得上甚麼。







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