移民英國置業｜公寓濫收管理費、獨立屋破舊手尾長？英國買樓要注意哪些事項？

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最近跟移民英國的香港朋友討論買樓問題，大家不約而同地表示，雖然對住獨立屋有種幻想，但因為怕蟲怕清潔，仍會選擇新式公寓，住落「乾手淨腳」。本來以為選擇公寓便沒有手尾跟，卻發現物業公司濫收管理費的問題相當嚴重，英國沒有「業主立案法團」規管物業公司，管理費可以無理地加到「離晒地」，令業主相當頭痛，最後朋友決定買獨立屋放租，自己再租住新式公寓。公寓管理費通常由業主承擔，普遍費用大約是每月租金收入的10%；而大部分獨立屋都由業主負責維修保養，而非由物業公司承擔責任，可以免除濫收管理費的煩惱。

移民英國置業 | 百年老屋有升值潛力？維修成本高

英國很多房屋都有過百年歷史，有分為排屋（Terraced House）、獨立屋（Detached House）、半獨立屋（Semi-detached House）、平房（Bungalow）和鄉村獨立屋（Cottage）等。Bungalow 一般只有一層，而且不會與其他房屋相連，私隱度有如獨立屋（Detached），亦因不用上落樓梯而深受部分買家歡迎，但近年發展商偏向在同一土地上興建較多層數的獨立屋，令Bungalow數目愈來愈少，樓價有升值潛力。不過，這些百年老屋都有一定歷史，屋宇狀況未必理想，需要花更多時間金錢修緝才能入住，如用作投資，較難在短期內回本，因此較多人都會選擇購買樓齡較短、狀況較好的獨立屋，雖然樓價較高，但要修緝的地方較少，其實性價比更高。

移民英國置業 | 英國買樓要留意兩大類房屋業權

在英國買樓要留意兩大類房屋業權，分別是永久業權（Freehold）和租賃產權（Leasehold），大部分獨立屋都是永久業權，因此業主須負責整理房屋的修緝，但可較自由地改建，至於新建房屋，例如新型公寓，較大機會是租賃產權，購買這類物業前一定要留意業權的租賃年期尚餘多少，如果租約較短，會更困難獲得銀行批出抵押貸款申請，因為大多數機構不會向租約少於85年的房產提供貸款，銀行普遍希望在抵押貸款期限結束後將租約延長至少40年，這樣房產的價值就不會受到影響。另外，租賃產權物業亦有加地租風險。雖然較多細則，但購買租賃產權物業毋須負責跟進物業內公共部分的維護工程，如大堂或樓梯等共用空間，亦有其他人負責確保公共區域及整棟建築保持良好狀態，如果怕買樓後手尾長，也不失為一個好的選擇。







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