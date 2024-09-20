移民英國｜英國高等學府一年學費50萬！入到都未必畢到業？牛津大學的「一試定生死」有多地獄？

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小時候父母常勉勵大家努力讀書，考進好的大學，然後才能找到一份好工作，有穩定的收入。然而在學位貶值的年代，一來周街都大學生，二來學位和收入未必對等，很多年輕人選擇不讀大學，除非日後想找需要專業資格的工種，否則未必需要一個大學學位，畢竟無人想未畢業就一身學債。這種情況在英國相當普遍，因為很多僱主比較看重面試和工作經驗，學歷只是用來加分的包裝，如果沒有相關經驗，又欠缺面試技巧，即使是名牌大學生，也未必得到工作機會。在「學店」愈來愈普遍的情況下，英國就職市場也開始用他們的方法杜絕「高分低能」。

雖然如此，大學的名牌效應仍然令不少人趨之若鶩，尤其是世界排名較高的牛津、劍橋，這些高等學府不但入學門檻高，而且學費高昂，即使有能力考進這些學校，也不是每個家庭有財力支付學費，而有錢人子弟，雖然能走「捷徑」，但也必須具備一定實力。現時牛津大學的國際生學費平均一年需要50萬港元，如果讀4年，就要200萬元，還未計食宿等必要生活開支，因此讀得這所學校的海外生大多來自中產以上的家庭，只有極少數人能成功取得獎學金。

雖然支付了昂貴的學費，但並不保證人人能夠畢業，牛津大學有「一試定生死」的制度，比起其他大學更為嚴謹，一旦那個學年的考試未能通過，便會被退學，失去榮譽學位，即等同香港的Third Hon，但他們將失去下個學年的入學資格，拿著一張沒有榮譽學位的證書「畢業」。因此對牛津學生來說，每一次考試都等同公開試，一旦不及格，過往所有努力都會前功盡廢，在龐大的壓力下，不少學生會選擇休學備試。

反觀香港的大學，雖然有些學科較難畢業，但未至於「一試定生死」，大部分都會用4年的成績去拉Curve，頭兩年成績強差人意，還可以用剩下兩年時間追回，相對上較人性化。不過，牛津大學的地獄考試制度，能夠保障所有畢業生在學科上都相當的實力，即使被稱為「學店」，起碼仍有作最後的把關，有錢入去，也要有能力畢業。







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