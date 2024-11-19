移民英國｜英國是移民大國？社會上真實存在的種族矛盾

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在外界眼中，英國是種族多元的國家，尤其是倫敦，有接近六成的移民人口，他們來自不同種族，在語言、宗教和文化上有很大差異，種族共融成為英國重大的社會議題。過往，不少民間調查指出，少數族裔在英國生活很難擺脫一道「無形高牆」，不少英國黑人曾因為口音、姓氏，在求職時遭種族歧視，後來當地政府立例保障少數族裔權益，包括要求僱主在某些情況下優先取錄男性、女性或少數族裔的求職者。不過，當政府偏向保護少數族群，便引來部分本地人不滿，他們批評移民過多令資源分配不公，生活無法保障，從而引發反移民浪潮，亦加深了種族矛盾。

朋友M過往曾為英國政府工作，他們在處理少數族裔的投訴時，即使對方理虧，亦會寬待他們、酌情處理，若投訴者是本地白人，卻會按照黑白條文，並無斟酌空間，原因是當地政府對種族歧視的控訴相當敏感，怕處理不當會「得罪」當地的少數族群；的而且確，部分少數族群會利用這種優勢來拿取更多利益，對本地白人來說相當不公平，久而久之，英國出現了反移民族群，他們將很多社會問題歸究於移民問題，將矛頭指向少數族裔。

英國是移民大國？

事實上，英國本來就是移民大國，他們的祖先來自挪威、丹麥、瑞典等地，而這個國家的發展，某程度上是初代移民的努力，在移民大國反移民，確實說不過去。另外，英國最廣為人知的是他們的殖民歷史，當年英國的崛起，是利用海盜在多國掠奪資源，令不少百姓因為失去家園而被迫來到英國；雖然英國政府試圖掩蓋這段別具爭議的歷史，但對很多老一輩，那是難以忘卻的家國情仇，時至今日，仍有不少當年因戰爭來到英國定居的老移民，對英國皇室、當今政權表示不滿。英國的種族結構多元，其實是歷史下的產物，隨著時代的進步，國家、種族的界線愈來愈模糊，但英國人對種族議題仍然相當敏感，一旦被指控種族歧視，將牽涉更多問題。

既然如此，英國能否真正做到種族多元？很多社會上的潛規則，不論是職場上還是交際上，英國人有他們的一套方式，作為新移民，要在文化上完全融入當地，還是需要改變自身的溝通方式來迎合主流；英國前首相辛偉誠雖然是印度裔，但明眼人都知道，不論是口音還是文化，他跟主流英國人並無太大分別，要真正融入英國，還是需要了解他們的潛規則。依我所見，雖然英國種族多元，但在文化多元上，仍需花更多努力。







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