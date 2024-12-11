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英倫出走日記 - Cally

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2024-12-11

移民英國｜英國是「日不落」？冬季4點天黑、日短夜長，適合宅家當個無聊卻自在的人！

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　　英國的「日不落」只限於夏天，入到秋冬季節，就會來到日短夜長的日子，也是每年最難過的時間，不少人會患上冬季抑鬱，這個時候，培養一些居家興趣，即使外面大風大雪，也能安然宅在家中當個無聊卻自在的人。

 

獨自在家一樣能享受生活

 

　　經歷過三年疫情，足不出戶的日子，不少人也開始懂得享受居家生活，買一支紅酒，點亮蠟燭，然後找出一本快要封塵卻未有機會閱讀的書，享受獨處的時間。經常在外交際，有多久沒有照顧好自己的心靈？在寒冷的冬季，最適合窩在家中，看一本能夠慰藉心靈的書。

 

　　當然，也是適合的時機打掃、斷捨離。衣櫃裏的衣服、家裏的雜物、用不到的奢侈品，通通審視一遍，還可以用以物易物或線上二手出清的方式，家裏乾淨了，心境也會變得平靜。

 

 

跟朋友、家人來個線上聚會

 

　　英國交通不如香港方便，動輒都要花上一小時才能去到目的地，不幸還會遇上罷工，要在外面與朋友碰面，不如安坐家中，來個久違的線上聚會，不論是通電話還是Zoom，可以不廢吹灰之力，就能夠跟朋友通話，放膽談一些禁忌話題，無需要顧忌別人的目光。

 

追劇、在家看一場電影

 

　　多久沒有完整地追完一套劇，或者安坐家中看一場電影？這些看似簡單的居家活動，在繁忙的生活裏，其實很奢侈，每次想完整看完一套電影，不是公司加班，就是有應酬活動，假日好像又要外出遊樂，不然就會把假期浪費了。如果在寒冬的假日，把時間留給自己，也未尚不是一個好的選擇，有時候當個無聊卻自在的人，才能尋回有趣的靈魂。

 

 

 

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