移民英國｜英國職場要懂得「爭辯」？過於服從難有晉升機會！

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很多亞洲老闆總喜歡聘請「聽話」的員工，因為易於管理，從而滿足他們成為「獨裁者」的願望，但在英國職場的字典裏，「服從」似乎是一個貶義詞，他們相信只有爭辯才會有突破，尤其是初創公司，將有想法的人聚在一起，看看能不能刷出火花，對整盤生意來說，利多於弊。因此，在香港習慣將上闆的話全盤接受的打工仔，在英國上班需要一段適應期，除了執行計劃，他們總喜歡知道你的想法，如果這個想法新穎而能成功說服團隊，又能帶動業績，下一個升職加薪的人就是你！

在香港當一個服從的員工，只要不犯錯，總能安然地保住飯碗，只要做夠若干年，在論資排輩下，便能升任主管，似乎是一個職場之道，這條公式在外國似乎並不適用，朋友D剛入職時，便打算當「好好先生」，從不拒絕上司、同事的要求，但卻被認為表現未如理想，原因是他很少表達自己的想法，即使表達自己的意見，也不夠強硬，沒有堅持到最後，對他們來說是扣分表現，真正能幹的人，會有足夠的信心，說服一群有想法的人。

當然，要在外國當一個善辯者並不容易，首先是語言能力，然後是文化差異，如何委婉地指出別人提案的漏動，並不令對方難受，需要很高技巧，尤其說服英國人需要邏輯緊密、用字精準，這就是很多移英港人在職場上遇到的難關，大家的工作能力不比英國人低，但在談判時很容易佔下風。

英國主管很難當，因為每個員工都很有想法，而且愛「爭辯」，懂得協調團隊，並說服他們執行指令，比起自身工作的執行能力更為重要，正如很多西方領袖都是很有感染力、談判技巧很高的人，他們未必是最好的執行者，但一定是有能力的管理者。因此，想在英國職場更進一步，不要再當服從者，執行能力再高還不如話說得漂亮。







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