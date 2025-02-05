移民英國｜人生有三分之一時間都在喝茶？用七杯茶的時間體驗英國人的慢活指標

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英國人喜歡喝茶的程度，已成為他們的生活作息指標，在濕冷的清晨，起床的第一件事，就是在床邊享受第一杯熱茶，令身體暖和，開始新的一天。當然，英國人的喝茶方式有一個特定標準，紅茶濾走茶葉後加少許奶，再按個人喜好加糖，有點像簡易版的港式奶茶。普遍來說，他們對茶的味道不太執著，志在享受喝茶時的寧靜片刻，一點忙裡偷閒的感覺，久而久之變成了儀式感。據說，英國人每天要喝七杯茶，他們的人生有三分之一時間都在喝茶。

英國茶文化是源於17世紀，英國皇室英王查理二世迎娶凱薩琳公主（Catherine of Braganza），嫁的嫁妝裡有著一箱裝滿紅茶茶葉的箱子，以及很多奢華的中國茶具，當時來說價值不菲，凱薩琳以茶待客，招待宮廷裡所有皇室成員，令喝茶成為一個身份象徵。到18世紀，英國人無意間發現印度北部山區有很多野生茶樹，令茶葉價格變得低廉，平民百姓都能喝茶，令英國茶文化興起。

英國人一天喝七杯茶？

英國人熱愛喝茶的程度，是無時無刻都要喝茶。起床後喝第一杯茶暖身，早餐再以錫蘭紅茶、印度紅茶等，配上英式早餐（培根、香腸、蛋，與香煎吐司），一解早餐的油膩。早餐過後不久，英國人會在工作片刻後放「Tea Break」，提醒自己再忙也要記得休息。午餐再以一份三文治配一杯熱茶；因為午餐吃得較簡單，很多人都有吃下午茶的習慣，一杯茶加上英式鬆餅，時間充裕的會配以奶油果醬餐包，或以各式各樣的茶點。當然少不了，睡前一杯茶，跟家人互道晚安。

英國人喝茶的精緻程度，便體現了他們的階級與身份象徵，只有不愁衣食的，才會每日都有閒情逸致在愜意的午後時光，坐在茶室裡享受「三層茶點」，大部分忙著工作的上班族，都會買一個三文治套餐（超市的廉價套餐），用來填飽肚子，下午茶的時光只限於假日與朋友小聚，對部分人來說更是奢侈不過的事。

英國茶文化與鴉片戰爭

坊間有一種說法，英國茶文化是當年鴉片戰爭的其中一條導火線；凱薩琳公主帶來的茶文化，對當時的皇宮貴族來說是相當新奇的玩意，他們對東方文化亦產生了濃厚的興趣，當時壟斷英國所有東方貿易的英國東印度公司，從中國進口的商品中，九成都是茶葉，其次就是瓷器、茶具，佔了當時英國國庫收入的10%之多；由於英國貴族對茶葉有大量需求，但大清帝國對英國商品甚至海外貿易也不感興趣，造成兩國的進出口貿易落差，英國人便將鴉片賣給中國人，出現後來的鴉片戰爭。這場戰爭看似因為鴉片引起，歸根究底竟然是「茶葉」所造成的，英國人愛喝茶的文化也延續至今日，無論是日常待客還是職場工作，再忙都要喝一杯茶。







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