移民英國｜英國人至理名言︰耐心等待能得到最好的結果，其實是經歷？生活在喜歡走流程的國度，能做的事只有等待

英國人有一句諺語:「耐心等待能得到最好的結果。(Good things come to those who wait.)」,跟中國人有些想法很像,只要堅持努力、耐心等待,便會換來好的結果,用作勉勵喜歡半途而廢的人。過往總是相信,好事多磨,只要努力一陣子,很快會看到成果,一旦結果不如理想,便考慮轉換跑道,畢竟人總不愛把時間浪費在沒有結果的事情上,尤其香港是事事講求效率的地方,我們給予的時間和耐性,其實是有限的。生活在英國一陣子,便會發現歐洲人普遍都相當有耐性,亦相當習慣等待,這個特質並非來自甚麼至理名言,而是生活經歷,因為在這個喜歡走流程的國度,努力把事情完成後,便只有等待。

在火車站等了30分鐘 班次取消了

等待是英國人的日常,很多人都試過在火車站等了30分鐘,然後被告知班次取消了,需要再等待下一班未必準時的列車,或者轉乘其他交通工具;又或者在上班途中突然遇到巴士改道,然後全部乘客下車,再等下一輛巴士。在英國生活,等車已是家常便飯,如果要處理文件事務,例如申請牌照、稅項,等待的時間便更長,因為他們喜歡按步就班、走流程,確保每一個步驟不會出錯,若想在英國開一間公司,起碼預留半年至9個月時間,跟局方溝通並處理申請文件,然後等待局方審批。當每一個步驟都需要等待,想急也急不來。

真正有效率是不能出錯

在英國不能有急著把事情解決的心,因為你再急,別人也不會跟著你急,他們只會按章工作,如果因為心急而填錯資料,有機會要重頭來過,再走一次流程,反而把事情拖得更久。朋友D最近處理個人稅務,因為成立一間公司需要商業登記,而他想盡快開始業務,便急著把申請文件完成了。遞交申請後,他卻發現地址一項填錯了,便向稅局提出問題,修改地址,對方竟給出一個無棱兩可的答覆,只有完成申請後收到信件,才可進行下一步,因為一個無心之失,朋友D反而花了更長時間更改地址。所以說真正有效率,是不能出錯。

美好的事物值得等待

對很多本地人來說,尤其是老一輩英國人,他們的人生已花了不少時間在等待,不論事情好壞,耐心已成了一塊磨刀石,因此當我跟他們訴說生活中的不如意,他們總會說「美好的事物值得等待」,只要給予時間,便能得到最好的結果,現時生活中的不如意,只是小石頭投向湖中泛起的漣漪,漣漪散去,湖面終會回歸平靜。這些至理名言,都是老人大半生的生活經歷,在英國生活,很多時候不論事情好壞,都要耐性,做好本分後,只能默默等待結果。







