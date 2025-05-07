移民英國｜英國地方選舉：極右改革黨支持率飆升，會否衝擊港人移民？

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英國上周四（1日）舉行多場地方選舉，根據5月3日確認的選舉結果，極右英國改革黨（Reform UK）共計贏得超過670個地方議會席位，10個地方議會的控制權，更首度贏得市長選舉（Andrea Jenkyns 在約有100萬人口的大林肯郡（Greater Lincolnshire）當選市長），改變英國長久以來的傳統兩黨格局。

過往英國政壇一直由保守黨和工黨主導，前身為英國脫歐黨（Brexit Party）的英國改革黨異軍突起，在政壇動盪的形勢下，會否影響港人移民？

英國改革黨主張反移民

早在英國大選之時，英國改革黨已經主打反移民牌來吸納選票，他們的政綱「開門見山」，承諾執政首100天內推行有7大嚴厲移民政策，包括限制移民類別、加速處理非法入境求庇個案、禁止學生簽證新申請人攜同受養人赴英、向外勞僱主徵取較高保險稅等。

黨魁法拉奇（Nigel Farage）曾被批評種族主義和歧視女性，他曾宣稱愈來愈多年輕穆斯林「不認同英國價值」，惹來對手政黨抨擊。

當然，英國改革黨致力打擊「非法移民」，很多港人透過BNO簽證途徑移英，而且有一定經濟實力，暫時沒有跡象顯示會受反移民政策影響，但根據改革黨的取態與立場，以及有意收緊移民政策的舉措，一旦改革黨上場，或為收緊BNO簽證埋下隱憂。

改革黨出現首名華裔議員

值得關注的是，今次地方選舉，在英格蘭東南部的牛津郡（Oxfordshire），改革黨僅獲得一個地方席位，卻出現首位華裔議員。

該議員名為Hao Du，根據他在X發放的帖子和留言，他於1988年出生，「小時候與勤奮的父母移民到這美好的國家」（I came to this wonderful country as a young child with my hardworking parents）。

選舉期間，Hao Du努力洗脫改革黨種族歧視的標籤，他又質疑英國主要左翼議員散播謊言和恐嚇選民。

Hao Du作為華裔以及移民後代的身份成為改革黨議員，似乎又打破了英國媒體對改革黨的描述——種族歧視與反移民，如果改革黨能出現更多華裔議員，或許能改變外界對該黨的既定印象，但會否令「極右」支持者認為該黨立場搖擺不定？則需要時間觀察。







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