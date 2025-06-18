移民英國｜英國本地畢業生難搵工? 兼職、微型創業成熱門出路

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英國經濟自疫情後一蹶不起，失業率高企，不少本地畢業生都表示很難找到一份跟本科相關的全職工作，為了維持生計，他們都傾向找一份咖啡店、零售業之類的兼職工作，然後微型創業，有人選擇開創獨立品牌、設立一間網店，有人選擇成為YouTuber，希望用另一種方式來發揮所長。

朋友A剛從英國一間頂尖大學畢業，本應前途無可限量，她卻說很多本地同學都一樣，正面臨失業危機，甚至考慮加入軍隊，起碼有一份安穩的收入來還學債。在這樣的境況下，不難想像英國的年輕人正面對甚麼挑戰，一畢業就要面對經濟壓力，再來就是職業路向，在工不應求的情況下，要找到能夠發揮所長的工作，除了需要實力，還需要一點運氣。

因此，不少人選擇微型創業，在人工智能的協助下，大家都能夠用很少的資金，甚至零成本建立自己的網站，創建品牌，再透過社交媒體宣傳，只要有「橋」，不怕無錢。畢竟在人工智能的年代，連編程都能自學。

微型創業的成本很低，即使失敗也不會有很大損失，甚至可以將學到的技能寫進履歷表，成為投身職場的談判籌碼。在英國職場，實戰經驗比學歷重要。如果能把這段創業的故事說得動聽，分分鐘比從名牌大學畢業的學生更易受聘。

當然，創業的同時仍需要收入來維持生活，很多人會選擇時間較彈性的兼職工作，例如咖啡店、服裝店等，成為斜槓青年，因此很多剛到埗的移英港人，都發現這些前線兼職工作愈來愈難找，想找回本行卻又缺乏足夠的本地經驗，既然如此，不妨試一試微型創業，開一間香港人網店，或能成為移英後的另一條出路。







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