移民英國｜夏日重遊意大利、法國：走進80年代港式茶餐廳，回憶灣仔修頓書報攤情懷

加入最愛專欄 收藏文章

來到英國之後，歐洲旅行不再遙遠，飛往法國、意大利只需一兩個小時。九年後重遊巴黎與羅馬，心境已經不同，移民歐洲後感覺更加強烈——原來歐洲的某些角落，竟活像七、八十年代的香港。

在羅馬住 Airbnb，那是一棟有點年紀的公寓。進門是一道厚重鐵閘，升降機要拉門開關才能搭。樓下是個地舖麵包店，玻璃櫥窗內放著剛出爐的麵包，還有別具特色的招牌──忽然想起爺爺常說的，彌敦道也有這樣的麵包舖，售貨員一邊包餐蛋治，一邊跟熟客閒聊。

房屋外牆斑駁，窗邊仍能晾曬衣服，街邊有膠椅給鄰居坐著乘涼，那不是旅遊照片裏的羅馬，是一個生活的場景；而那種生活感，竟然與舊香港的光境重疊。

巴黎街角的書報攤是對生活溫度的堅持

走在巴黎街道，書店與報攤仍然熱鬧，報紙掛在小鐵鉤上，書店沒有過度裝潢，門口堆著幾箱減價書──這畫面讓我想起以前灣仔修頓附近那些書報攤、或是中環畢打街一帶的老書店。

那時的香港人還會慢慢翻報、買雜誌，沒有手機、沒有 app，只有文字與紙張，巴黎今日的節奏，竟還保留著這樣的浪慢──與其說是浪漫，不如說是一種對生活溫度的堅持。

羅馬家庭小店與港式茶餐廳

在羅馬光顧了一間家庭式經營的餐廳，只賣幾款 pasta 和燉菜。傍晚五點半就坐滿街坊，沒甚麼裝潢，只有真材實料與人情味，就像香港不少「茶記」，當你一坐下，店員已經知道你要吃甚麼，然後說句「蛋炒飯要唔要加火腿？」的感覺，在羅馬竟能重現。

七、八十年代的香港或許不會回來，但當你在羅馬的石磚路上聽到孩子追逐的笑聲，或在巴黎的報攤旁隨手翻起一本老雜誌，你會知道——那個你熟悉的世界，原來還活著，只是換了一個名字。







【你點睇？】馬斯克成立美國第三政黨「美國黨」，你認為會否影響美國未來政治格局？► 立即投票