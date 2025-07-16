移民英國｜英國職場默契：不求做得快，寧願做得準，切忌恃熟賣熟及裝懂

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移英後投身職場便會發現，在香港自以為很基本的「職場默契」，在英國完全行不通，很多在香港職上的「加分」習慣，在這裏未必有用，甚至會被扣分。

英國職場重視「過程」

在香港工作多年，不少上司都要求打工仔「做得到，做得快」，只要結果好，很容易得到上司信任；在英國職場，結果固然重要，但上司更重視你「如何達到結果」，開會時要清晰闡述你的工作過程，需要以邏輯與透明度來說服他們，有別於以往「做了再說」，而是偏向「先講清楚，再跟著做」。

準確度先於效率

香港職場講求效率，寧願做到70分先交功課，等待客戶回應再細執，英國卻恰恰相反，寧願慢工出細貨，也希望先做足100分。如果交得太急而有小失誤，反而會被與質疑沒有看清楚細節。

相信很多移英港人都很難適應英國人緩慢的工作效率，其實也跟他們的職場文化有關——寧願慢慢做，也不想出錯，然而慢不代表不出錯，當一個國家效率低又多失誤，應該要反思哪個環節出了問題。

人情不等同信任

香港始終是人情社會，當大家食過幾次飯，對彼此的真實個性有更深的了解，工作時也更易溝通，甚至對方會較容易包容你的小失誤，但在西方世界，他們在職場上界線分明，即使覺得你「人很好」，也不代表信任你的工作表現，他們始終有一份客觀的「計分表」，要建立信任便視乎員工是否守時，郵件內容是否有條理，能否跟上工作進度，開會提出的意見是否有跟進等。

信任是基於長期合作所累積的工作表現，而非食過幾次飯，飲過幾次酒能夠建立的，當然交際也是職場上重要的技能，但「恃熟賣熟」則是英國職場的大忌。

切忌「不懂裝懂」

香港職場要給人一種專業形象，很多時候都不能「示弱」，即使一知半解，都會「頂硬上」，在英國職場「不懂裝懂」卻是大忌，他們認為在不理解的情況下虛心學習，在做錯的時候坦承自己的過失，才是職場上的專業表現，畢竟人不可能事事都懂，最重要的是肯認真問，識得「補位」，讓上司看見你的成長，這樣反而更容易建立信任。







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