移民英國｜英國交通全球最貴！為何鐵路又殘又舊？四大出遊貼士

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英國人常說，火車站就像時間膠囊，仍然停留在幾十年前，來到英國後試過搭當地的火車，應該會對它的「舊」有深刻的體會。除了殘舊，英國更是全球鐵路票價最高的國家之一，倫敦來回曼徹斯特的標準車票可以高達過百英鎊！

車廂老舊、延誤頻繁

小時候看《哈利波特》，常幻想英國的火車仍保留著當年的復古風格，安靜的車廂、舒服的座位，現實是英國的火車常常延誤、取消，而且很多火車都不設冷氣，熱浪來襲那幾天，車廂就像一個大蒸爐，看似舒服的布料座椅，不知充滿了多少嘔吐物和排泄物，而且難以清潔。

為何英國鐵路如此殘舊？主要有兩個原因：

（一）歷史包袱重——鐵路太老

英國是世界上第一條鐵路的發源地，但這份光榮歷史反而變成包袱，大部分路線、橋樑和月台設施都超過百年歷史，要進行維修牽涉的範圍很廣，一修就要「封線」，一封基本上癱瘓半個地區，為公眾帶來不便。

不過，一到週末或假期，鐵路維修就像例行公事，要外遊的乘客被迫改坐「替代巴士」繞路，但似乎仍然無法改善英國鐵路問題。

（二）私營化失敗——公司各自為政

1990年代，英國政府將鐵路私營化，原意是提高效率，但事實上分拆得相當混亂，有公司負責營運、有公司負責路軌、有公司負責維修，但他們各自為政，互相推卸責任，政府仍然每年注資數十億英鎊，最終資金卻未有效地用作改善設施。

車票系統混亂

英國鐵路的售票系統堪稱世界級混亂，同一段路程，票價可以因為出發時間、搭乘公司、是否轉車、購票網站、甚至買票時間而大幅不同。有時候，來回一程可能比單程便宜。

此外，繁忙時段（Peak Time）收費更誇張，有些車票即使只是提早30分鐘出發，價格就可以翻倍，最誇張的是，有某些日子，買頭等車票反而比普通車廂更便宜——系統定價之混亂，令人摸不著頭腦。

出遊點樣避「中伏」？

身為移英港人，如果唔想每次出行都變成冒險，可以留意以下貼士：



• 提早預訂： 使用Trainline、National Rail等平台比較票價，越早買越平。

• 避開繁忙時段： 英國火車分Peak同Off-Peak，避開繁忙時段可慳不少。

• 考慮Railcard： 例如「16-25 Railcard」、「Two Together Railcard」等，一年£30，買票即有1／3折扣，返幾次都回本。

• 改搭長途巴士： National Express或Flixbus雖然較慢，但價錢相對便宜，適合不趕時間的日子。







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