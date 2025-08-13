移民英國｜英國各地再爆發反非法移民示威 ，港人站在哪一方？

加入最愛專欄 收藏文章

英國近日再出現一波反非法移民與聲援難民的示威浪潮，過去周末，全國多地至少舉行了十多場集會，包括港人熱門聚居地——大曼徹斯特的 Altrincham，以及利物浦等地。

第一波大型反移民浪潮的背景可追溯至 2024 年 7 月底的 Southport 事件——當時一名少年在兒童舞蹈班持刀行兇，造成多人死傷。雖然警方很快澄清案件與非法移民無關，但社交媒體上流傳的錯誤訊息，仍在部分社區激起對「外來者」的不滿情緒，並被一些極右團體用作動員反移民行動的契機。此後，圍繞安置尋求庇護者的酒店、社區中心等地，接連發生抗議與反抗議對峙。

在示威現場，一些反非法移民的參與者公開表示，他們反對的對象是「未經合法途徑進入英國的人」，而非所有新移民，並強調行動並非針對持 BN(O) 簽證的港人。不過，也有港人關注到，在社會情緒高漲、議題被簡化為「移民增加＝壓力增加」的氛圍下，外界未必會細分合法與非法途徑。

事實上，港人社群內對難民議題的看法並不一致。有些人擔心政府在經濟壓力下，仍需花費可觀公帑安置庇護申請者，認為這對納稅人不公平；也有人將難民議題與治安、安全問題聯繫在一起。但同時，也有港人指出，這樣的泛化觀點可能忽視個別群體的處境。

除了透過 BN(O) 簽證或其他合法簽證移居的群體，少數來自香港的人士亦在英國提出庇護申請。在等待審批期間，他們可能會被安排入住由政府資助的臨時住宿，包括部分示威針對的「難民酒店」。對這些人而言，來自同鄉的「反難民」聲音，難免令人感到不安。

回顧 2019 年反修例運動及《香港國安法》實施後，英國政府推出 BN(O) 簽證計劃，讓數十萬港人得以移居英國。某種程度上，香港庇護申請者的案例，也突顯了英國在特定情況下對政治風險群體提供保護的可能性。因此，港人在討論相關議題時，或許需要在維護社會資源與尊重不同移民途徑之間，找到一個兼顧原則與現實的平衡點。







