移民英國｜英國政府宣布上調國民最低工資，打工仔福音？或經濟困境下更難受聘？

今年4月，英國政府宣布上調國民最低工資，年滿21歲或以上者，最低時薪從11.44英鎊增至12.21英鎊，對很多靠最低工資生活的人來說，這當然等於「加人工」，聽落是一件好事。可惜在經濟低迷的大環境下，這份看似的「福音」，對不少新移民反而變成了另一道障礙。

「最低工資高了，咖啡店請人卻更挑剔」

港人朋友F說，幾年前在英國求職，情況截然不同。那時候，就算找不到文職，隨便投超市、咖啡店，總有機會面試。但自從最低工資愈來愈高，連這些門檻低的工種都愈來愈難入場。僱主寧願請本地學生，未滿21歲，工資比成人低，而且更「地道」，溝通方便、熟悉文化。

事實上，英國通脹嚴重，商家成本節節上升，當最低工資提升，本來就掙扎的小店和餐廳只有裁員，甚至倒閉，港人聚居地薩頓（Sutton）大街，也算是倫敦南部的中產區，短短一兩年間，已「改頭換面」，小店倒閉，很多經營了幾十年的老店、甚至大型連鎖店都轉手經營。如果是英國較窮困的地區，情況應該更加嚴峻，生意都做不住，何來「加人工」？

當更多小店倒閉，人人都失業，僅有的空缺自然供不應求，隨便一間不起眼的咖啡店，都能收到十幾份履歷，這在幾年前幾乎難以想像。結果，僱主對求職者的要求只會愈來愈高，時薪12.21英鎊換來的是「至少兩年英國餐飲經驗」、「能接受不定時夜班」，還要想辦法在面試當中贏得本地求職者。

對新移民來說，問題已不是人工高不高，而是有沒有工做。最低工資上調，不容置疑是對在英「打工仔」最基本的尊重，然而在經濟壓力與市場結構變動下，對新移民來說，比起對薪水的期盼，或許更應該準備的是，如何取得一張穩跑入場券，和被看見的價值。

義工先行 累積第一張「入場券」

對剛到埗的港人來說，不妨考慮由社區中心、教會或慈善機構開始，先做義工累積本地經驗。這些經歷雖然不是「受薪」工作，但卻可以寫進履歷，成為第一塊踏腳石。尤其對想找回專業工作的朋友來說，更是熟悉本地文化、拓展人脈的好途徑。至少，先讓人「見到你」，才有下一步被聘請的可能。







