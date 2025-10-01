移民英國｜英國改革黨為選票「改口」？倡廢永居轉稱BNO港人「真難民」

加入最愛專欄 收藏文章

眾所周知，不少移英港人本身偏向「右翼」，從他們支持美國前總統特朗普的取態便可看出。他們自然會認為，英國改革黨（Reform UK）的理念與自己的價值觀較為契合。

英國改革黨一貫的政治口號，是驅逐移民，當然，大改革黨也聲稱並不反對「合法移民」，包括 BNO 港人在內，但心水清的都知道，無論種族或國籍，在他們眼中，容不下所有移民。

黨魁法拉奇（Nigel Farage）早前曾揚言，上台後將撤銷移民的永久居留權，要求所有移民每五年重新申請簽證，BNO 港人亦無一倖免。此言一出，「左翼」執政黨工黨立即提出反對，連在野保守黨亦批評該建議。後來，法拉奇才「改口」，聲稱計劃不涵蓋港人與烏克蘭人，並形容他們是「真難民」，不依賴社會福利，反而是最勤奮的一群。

雖然目前英國改革黨在下議院650席中僅佔5席，尚未成為主流，但從政治風向來看，越來越多民眾傾向支持改革黨。上屆英國大選的民調亦顯示，他們的支持度持續上升。在工黨無力改善經濟的情況下，不少人認為「反移民」是一條出路。一旦改革黨在大選中勝出，移民政策恐將翻天覆地。屆時，不僅 BNO「5＋1」、「10＋1」身份可能受到影響，就連永居資格也未必安全，最受衝擊的，將是尚未入籍的移英港人。

今次法拉奇「改口」，無非是一場政治操作。該黨在下議會仍未成氣候，仍需要爭取選民支持。這翻操作是否能令港人支持者醒覺？無論價值觀多麼契合，「左膠」雖不討喜，但身為少數族裔的港人，很容易成為政策刀口上的目標——別人根本分不清你是當地人，還是拿哪本護照。在這種形勢下，無理由支持一個隨時可能指向你的政黨。

先不論其他政黨是否有能力，至少它們「扮都扮俾人睇」——表現出一定的種族包容性。







