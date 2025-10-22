當英格蘭國旗出現在移英社區，是揮旗自由，還是排他主義？

加入最愛專欄 收藏文章

最近不少人都留意到，英格蘭各地的街道上出現愈來愈多聖喬治十字旗（St George’s Cross），連一些港人較多的社區也不例外。這面白底紅十字的旗幟，對不同人而言有截然不同的意義：有人視之為愛國象徵，也有人認為它與民族主義甚至種族主義有關。

部分地方議會過去曾因社區爭議，對旗幟的懸掛表達關注，甚至設法移除旗幟，擔心它可能引起排外情緒或影響社區和諧。畢竟英格蘭的許多地區都非常多元，居民來自不同族裔與文化背景，任何象徵性的政治符號都容易成為爭論焦點。

對支持聖喬治十字旗的人來說，這是一種自由表達的權利。最近網絡便流傳著一個笑話，只要一有地區議會不去處理的事，例如未收垃圾，就在上面掛一面英格蘭國旗。有點像社會運動後的香港，只要貼上禁忌標語，政府就會馬上處理。

聖喬治十字旗的政治象徵

英國是由英格蘭、威爾斯、蘇格蘭與北愛爾蘭組成的聯合王國（United Kingdom）。在這樣的多國架構下，身份認同問題一向敏感：有蘇格蘭人堅持「不是英國人」，也有人強調自身的英格蘭身份。

當英格蘭國旗在社區飄揚，它既是地方認同的象徵，也可能被視為「排他」。近來英國各地不斷出現反移民抗議，示威者便常高舉聖喬治十字旗。當然，不能說所有展示國旗的人都持相同立場，但當反移民示威者手持的旗幟在社區出現，難免令人聯想到兩者之間的關聯。

「表達自由」與「社會包容」之間，界線往往模糊，國族認同的辯論，遠比表面的紅白色調要複雜得多，對於移居英國的港人而言，這場圍繞英格蘭國旗的爭論，或許是一種陌生卻熟悉的景象。旗幟本身並無錯，但人們賦予它的意義，往往取決於自身的歷史與處境。







