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「繩結」，你我都識，尋常不過。著鞋會打鞋結，要將一件物品綁起亦會打繩結……對不少人來說，繩結也是行山、露營時會用到的實用技巧。說高層次一點不少地方如中國吉祥結、日本的水引傳統藝術，都會見到繩結蹤影。繩結，對你來說又有甚麼意義？

以繩結解開人生死結

走進繩結編織設計師蕭俞Zoe的工作室，不難看到各式各樣的繩結作品，小至繩結首飾、香氛瓶，大至以繩結、竹藤編織成的的椅子，均出自她的一雙手。一條繩子拿手裏，Zoe都會綁呀綁、織呀織，總之就能把平凡的東西，變得不一樣。即使你不認識她，只要看到她的作品，你也能感受到她對繩結的熱熾！

修讀時裝設計出身的Zoe，在十多年前與很多人一樣，都是一名普通打工仔，在一個國際知名牛仔褲品牌工作。一次機緣巧合下，Zoe到印度工廠出差，眼見工廠內的工人由早到晚都在同一個地方忙不停，為的就是修改一條牛仔褲的線色、或是鈕扣。如此景象，令Zoe突然反省工作的意義，「那時我心想：為甚麼我和他們的人生，為了做這件事，變得好像很無聊？」

繩結編織設計師 - 蕭俞Zoe Siu

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