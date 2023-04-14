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香港人常給人的印象是「怕蝕底」，特別是年輕一輩，認為年輕人做事，總要求有回報。凡事有例外，事實上不少年輕人心裏都有一團火，希望可以改變自己、改變身邊人，甚至改變社會。不相信？介紹一個得意的組織給你——「執煙頭競技委員會」！

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大學生將「執堙頭」變成競技運動！

聽名字已覺得有趣，執煙頭都可以搞競技、更可以成為一個委員會？！沒錯！「執煙頭競技委員會」由3名香港理工大學學生何家聰（家聰）、鄧頌然（阿Sam）及劉浩然（Oscar）所組成；他們修讀社會創新設計學系，當初為了一份關於創意公民的功課而設立「執煙頭競技委員會」。他們更在委員會的Instagram專頁上揚言：「執煙頭競技打進2028奧林匹克；培養下一個香港世界冠軍讓市民看見一群默默清潔的香港冠軍。」

認真大想頭！不過倒欣賞他們的理念。阿Sam十分老實地說：「打入奧運是開玩笑的，做功課時剛好是奧運熱潮。」，他們利用了「成為2028年奧運項目」為噱頭，以有趣、搞怪形式讓大家從一個新角度，去面對清潔工權益及亂拋垃圾的問題。

「執煙頭競技委員會」其中2名成員，理工大學大學生家聰（左）、阿Sam（右）。

到底他們是怎樣將執煙頭和競技扯上關係？家聰指，初時看到清潔工在執煙頭，發現他們的彎腰動作跟不少運動一樣，很容易導致勞損，「那不如我們參考這個動作，將它變為一個運動吧！」在他們眼中，清潔工的工作未必受保障、工作帶來的勞損亦沒有人關心，所以希望藉這次機會令更多人了解前線清潔⼯⾯對的困難及處境。

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