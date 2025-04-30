恐龍會客室︱古蹟辦助理館長李曉慧帶路導賞化石，赤洲發掘趣事分享︰人有三急點解決？助理館長日常工作包括呢樣！

加入最愛專欄 收藏文章

去年10月香港赤洲首次發現恐龍化石，令一眾恐龍迷相當興奮，至今發掘了約30塊含恐龍骨骼化石的岩石。今集由發展局古物古蹟辦事處一級助理館長（考古保存）李曉慧帶路，導賞香港文物探知館恐龍會客，以及分享發掘工作的趣事，而助理館長平日又有甚麼工作呢？

赤洲發掘化石，是場時間競賽

李曉慧從事考古文物的工作已經有十年，去年參與香港赤州首次發現恐龍化石的發掘。她說︰「在2024年10月底消息公佈了第二天，我們便立即到島上進行發掘，10月底其實有東北季候風的影響，赤州位置比較偏遠，在香港東北水域，我們坐船要一個多小時才能到達，上岸的時候都要看一看風勢。」

發展局古物古蹟辦事處一級助理館長（考古保存）李曉慧

去年10月，發展局古物古蹟辦事處一級助理館長（考古保存）李曉慧（右下）與一眾專家團隊於香港赤洲首次發現恐龍化石。（圖片來源︰發展局古物古蹟辦事處）

赤洲發現恐龍骨骼化石（圖片來源︰發展局古物古蹟辦事處）

（圖片來源︰發展局古物古蹟辦事處）

不要忘記香港10 月的天氣還是很熱，團隊要爭分奪秒把握時間進行發掘工作，她說︰「因為天氣炎熱，我們盡量盡早到達島上，太陽未到猛烈的時候，盡量開始發掘。下午大家都會帶一些乾糧作簡單的午餐，吃完之後繼續發掘工作，當時我們一星期六天發掘恐龍化石。」大家可能有興趣知道人有三急，如何去洗手間，她說由於島上沒有任何設施，需要自行解決，但因為天氣非常熱很曬，身體會不停出汗，發掘化石時體力勞動，其實不需要經常去洗手間。

發掘恐龍化石工作除了要適應炎熱天氣外，也需要一定體力勞動，曉慧憶起當時島上沒有碼頭設施，但發掘的過程需要很多工具如發電機等，團隊需要搬運到島上。（圖片來源︰發展局古物古蹟辦事處）

當化石出土時，我超級興奮

很多小朋友小時候都是恐龍迷，各種類恐龍都能如數家珍，恐龍英文學名琅琅上口，眼前這位一級助理館長又是否從小就是恐龍迷？「很多小朋友都會看一些恐龍書籍，我也有，對恐龍也有一些興趣，但從來沒有想過自己長大後也有機會接觸到。其實接觸考古都是到我大學時候才會有，所以今次是一個很難得的機會，當化石出土的時候真的超級興奮，古脊椎所專家說就是這裡，大家都很驚奇，一窩蜂湧上去拍照。」

（圖片來源︰發展局古物古蹟辦事處）

如果有機會見到恐龍，曉慧希望見到梁龍。她表示︰「梁龍小時候都很喜歡，牠是長頸類而且四腳行走的草食性恐龍，體型也很大。梁龍化石是很有名，英國有一種叫做Dippy，世界各地都有它的複製品，如果可以穿梭時空希望見到梁龍。」

（圖片來源︰發展局古物古蹟辦事處）

專家何時完成清修工作？

位於尖沙咀香港文物探知館的恐龍會客室，去年12 月開放設有展示區和清修區，開幕兩個月已吸引超過4萬人次參觀，今時今日數字當然不只於此。如果你尚未參觀，不妨一聽助理館長的介紹。據知團隊於赤洲大概找到30多塊，包裹著化石的岩石，70cm長的恐龍化石岩石是重頭戲，亦是發掘過程中最大件的恐龍化石。曉慧解釋︰「大家可見古脊椎所專家在清修區做化石清修的工作，清修是甚麼呢，就是清理和修復的意思。清理就是把包裹化石的岩石去清除。修理就是把某些骨骼部位進行修補。」清修三寶包括氣動筆、平頭鑿和槌，氣動筆以高壓的空氣去驅使筆的針頭快速地去震動，逐一去剔除不需要的部分。骨骼的表面因為結構和岩石有不同的，需要小心到那個表面就要停止。

香港文物探知館的恐龍會客室，去年12 月開放設有展示區和清修區。（圖片來源︰發展局古物古蹟辦事處）

赤洲發現恐龍骨骼化石

因為清修的過程也會發出一些噪音，也會有沙石彈出，專家佩帶著口罩、護目鏡和耳罩等保護裝備。

恐龍曾於赤洲生活？

好多人都疑問恐龍曾經於赤洲生活？曉慧表示︰「我們也有想過會否在赤洲發現可能在這裡生活，其實是很難說的，在白堊紀時期地球的板塊和現在是不同的，沒有香港或赤洲之分。根據化石出土的狀況，我們有可能懷疑恐龍不是在這裡第一次被埋藏，可能在某一個地方死亡後，經過水流沖刷帶到赤洲的位置，再次被埋藏，然後暴露了再被我們發現。但無論如何，它是一隻比較大型的年長恐龍，有試過在這一帶地方生活，其實也是令人覺得很不可思議。」

古脊椎所專家與曉慧研究恐龍化石清修的情況。

恐龍會客室（圖片來源︰發展局古物古蹟辦事處）

助理館長工作日常

香港未發現恐龍化石之前，身為助理館長的曉慧日常有甚麼工作？她說︰「香港一共有208個具考古研究價值的地點，我是負責屯門大埔和沙田，因為有很多區域的發展項目，加上城市急促發展，需要我們就對考古的潛在影響而提供意見。另一個工作範疇就是處理搜尋或挖掘古物的牌照申請。」她提醒大家參觀完恐龍會客室，就算對恐龍化石好有興趣，亦不可私自挖掘化石，因為化石是屬於古物及古蹟條例下是政府管有的，大家千萬不要以身試法。

恐龍會客室

地點︰尖沙咀香港文物探知館庭院

開放時間︰星期一至三、五：上午10時至下午6時、星期六、日及公眾假期：上午10時至晚上7時

聖誕前夕及農曆新年除夕：上午10時至下午5時

逢星期四（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館







送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好